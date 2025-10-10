❗️ Klaar met algoritmes? Volg FCUpdate zélf op Google Discover

Google heeft een nieuwe functie gelanceerd waarmee je jouw favoriete nieuwssites direct kunt volgen in Google Discover – en natuurlijk is FCUpdate.nl daar ook bij. Zo mis je geen enkel belangrijk voetbalnieuws meer, van Eredivisie-verslagen tot Oranje-updates en internationale transferverhalen.

Zo volg je FCUpdate in Discover

Ga direct naar onze pagina Klik vervolgens op de '+ Volgen op Google'-knop (zorg wel dat je bent ingelogd met een Google-account).

Vanaf dat moment verschijnen onze nieuwste artikelen automatisch in jouw Discover-feed – tussen het gepersonaliseerde nieuws dat Google speciaal voor jou samenstelt.

Wat is Google Discover?

Google Discover is een gepersonaliseerde nieuwsfeed die je vindt in de Google-app of door op Android naar rechts te swipen vanaf het startscherm. Op basis van jouw interesses toont Google automatisch nieuws, analyses en achtergrondverhalen. Door FCUpdate te volgen, zie je als eerste de laatste voetbalontwikkelingen, exclusieve interviews en live-updates over jouw favoriete clubs.

Volg FCUpdate ook op Google Nieuws

Naast Google Discover zijn we ook te volgen op Google Nieuws. Dat kan door via deze link op 'volgen' (of het sterretje) te klikken.

Geen algoritme, maar eigen keuze

Op social media zie je vaak wat het algoritme wil dat je ziet. Op Google Nieuws en Discover is dat anders. Zodra je op de 'Volgen'-knop drukt, garandeer je dat onze belangrijkste artikelen, analyses en breaking news direct in je persoonlijke feed verschijnen. Je bent niet langer afhankelijk van een algoritme dat bepaalt wanneer je ons ziet.