Het leek even mis te gaan in Volendam. Tientallen supporters van FC Volendam renden plotseling richting het vak waar de fans van Heracles zaten. De onrust ontstond vlak voor de aftrap.

Aanvankelijk verliep alles rustig en gemoedelijk. Enkele supporters hadden van FC Volendam toestemming gekregen om langs de zijlijn een spandoek vast te houden. Maar uit het niets sloeg de sfeer om: de actie vol enthousiasme veranderde in een grimmige situatie, waarbij fans zich versnelden richting het uitvak. Gelukkig grepen spelers en beveiliging op tijd in, nog voor de wedstrijd begon.

Wedstrijd wat later begonnen

De aftrap werd daardoor iets uitgesteld. Scheidsrechter Danny Makkelie overwoog zelfs om een korte pauze in te lassen, omdat de sfeer nog gespannen was. Enkele minuten later kon de wedstrijd alsnog zonder problemen van start gaan.

Vooralsnog verloopt het duel rustig. De wedstrijd is er niet minder spannend om, want beide ploegen verkeren in de gevarenzone van de Eredivisie. FC Volendam staat op de zestiende plek, terwijl de uitploeg uit Almelo de rode lantaarn draagt met slechts drie punten.