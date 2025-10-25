Zondag wacht er een heuse Eredivisiekraker waar veel over wordt gesproken. Feyenoord en PSV treffen elkaar in De Kuip in de strijd om de koppositie. Oud-voetballers Jan Wouters en Arnold Scholten blikken tegenover De Telegraaf vooruit op het duel.

Beide clubs speelden al 180 keer tegen elkaar, waarvan 85 keer in De Kuip. De Rotterdammers wonnen het duel 42 keer en de Eindhovenaren wisten 17 keer te zegevieren in de havenstad.

''Voor dit duel blijf je wel thuis''

Artikel gaat verder onder video

De twee oud-Ajacieden verwachten een aantrekkelijk duel. “Dit wordt een interessante wedstrijd. Het zijn twee ploegen in vorm. Feyenoord doet het heel goed en PSV was ook heel sterk tegen Napoli. Het was geweldig hoe ze speelden. Zo aanvallend en soepel de bal laten gaan. Mooie acties, schitterende goals. Dat was echt leuk om te zien. Je moet er wel de spelers voor hebben en je moet het lef hebben om zo te voetballen, want je kan daarmee ook vreselijk op je bek gaan,” zegt Scholten.

Wouters ziet dat beide trainers goed presteren. “Van Persie heeft een heel eigen zienswijze, heel aanvallend en vol risico. Dan loopt het ook wel eens fout, zoals in het begin van het seizoen tegen Fenerbahçe. Maar je ziet het wel steeds meer op zijn plek vallen. Ze voetballen echt goed de laatste tijd. Ik ben benieuwd. Ik verwacht een heel interessante wedstrijd. Ik blijf echt niet meer voor elke wedstrijd thuis, maar voor deze ga ik zondagmiddag wel zitten,” zegt de oud-trainer van Ajax en FC Utrecht.

De verwachte opstellingen zorgen niet voor veel verrassingen, maar wel voor enkele wijzigingen. Wie er met de volle buit vandoor gaat, zal een mooie stap zetten door zijn directe concurrent te verslaan.