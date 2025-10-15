De Amerikaanse president Donald Trump doet opnieuw opvallende uitspraken over het WK 2026, dat grotendeels in de Verenigde Staten plaatsvindt. Trump dreigt wederom om wedstrijden naar andere speelsteden te verplaatsen.

Ongeveer een maand geleden kwam de Amerikaanse leider al met de eerste uitspraken over een mogelijke verplaatsing. "De veiligheid tijdens het WK zal worden gewaarborgd. Als ik van mening ben dat dat ergens niet het geval is, zullen we wedstrijden naar andere steden verplaatsen, maar ik hoop dat het niet zover komt.”

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen dinsdag vertelde Trump zelfs dat hij FIFA-voorzitter Gianni Infantino zal vragen om wedstrijden elders te laten spelen als hij vindt dat 'iemand slecht werk levert' of denkt 'dat er een veiligheidsprobleem is'.

Boston verzet zich tegen Trump

De Verenigde Staten organiseert samen met Canada en Mexico het WK van 2026. Boston is daarbij het grootste discussiepunt. De president hekelt het verzet van de hoofdstad van Massachusetts tegen zijn strenge immigratiebeleid.

"We kunnen de wedstrijden afpakken. Ik hou van de mensen van Boston en ik weet dat de wedstrijden uitverkocht zijn, maar jullie burgemeester is niet goed,” verklaarde Trump volgens CNN.

Het Nederlands elftal is dicht bij kwalificatie voor het WK van 2026. Als dat lukt, volgt een loting die bepaalt waar en wanneer Oranje zal spelen tijdens het toernooi. Of Boston dan nog een speelstad is, blijft de vraag.