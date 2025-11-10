Black Friday-kortingen: webwinkels stunten met kortingen, dit zijn de beste deals

Deze maand stunten de grote winkels met Black Friday-kortingen. Wil je al langere tijd een nieuwe laptop, smartphone, televisie, koptelefoon, gamestoel, wasmachine of koffiezetapparaat? Of wil je alvast mooie cadeaus kopen voor Sinterklaas en kerst? Dan is dit het moment om toe te slaan. De redactie van FCUpdate zet een aantal interessante deals op een rij. We zullen dit artikel regelmatig updaten met nieuwe interessante deals!

Bij Bol loopt het aantal scherpe Black Friday-aanbiedingen snel op, met flinke kortingen op populaire elektronica en huishoudelijke apparaten. Zo is de Philips OneBlade 360 (vervangmesjes, 4-pack) in de aanbieding, ideaal voor wie zijn scheerapparaat wil vernieuwen. Ook slimme huishoudhulpen zijn flink afgeprijsd: de Eufy G50 Hybrid robotstofzuiger combineert zuigkracht van 4000 Pa met dweilfunctie en dynamische navigatie. Voor koffieliefhebbers is de Philips 2200-serie espressomachine scherp geprijsd, net als de Philips 5000 Dual Basket Airfryer met dubbele mand en stoomfunctie voor complete maaltijden in één keer.

Daarnaast vind je praktische gadgets voor dagelijks gebruik, zoals de HP 280M draadloze stille muis en de Huawei Watch Fit 3, een stijlvolle smartwatch met AMOLED-scherm en tot tien dagen batterijduur. Ook klassiekers voor in huis doen mee: de Inventum ST306RZA stofzuiger met zak en de Vivid Green tosti- en paninigrill zijn nu aantrekkelijk geprijsd. Voor muziek- en gameliefhebbers zijn de JBL Charge 5 bluetoothspeaker en de JBL Quantum 200 gamingheadset in de aanbieding — ideaal voor wie zoekt naar krachtig geluid of meeslepende game-audio zonder de hoofdprijs te betalen.

Bij Coolblue vind je momenteel een brede selectie Black Friday-aanbiedingen die uiteenlopen van tablets en laptops tot gaming-hardware, smartphones en accessoires. Zo is de Samsung Galaxy Tab A9 Plus 11″, een 11-inch Android-tablet geschikt voor video, surfen of lichte games, opvallend scherp geprijsd. Liever een iPad? Ook die is in de aanbieding. Voor wie een krachtige laptop zoekt, springt de Apple MacBook Pro 14 (M5, 2025) direct in het oog: een premium model met M5-chip, 16 GB intern geheugen en 512 GB opslag.

Een van de populairste deals bij Coolblue is de PlayStation 5 Slim Digital Edition met EA Sports FC 26 en oplaadstation. Deze bundel combineert de nieuwste, compactere PS5-console met Sony’s officiële oplaadstation en de nieuwste voetbalgame. Een complete set voor wie dit najaar wil gamen in 4K-kwaliteit en direct aan de slag wil. Daarnaast worden accessoires en mobiele apparaten flink afgeprijsd. Denk aan draadloze speakers, dockingstations, iPhones en zelfs kookplaten.

Bij EP staan dit Black Friday-seizoen vooral huishoudelijke apparaten en entertainment centraal. Zo is de Samsung WW11DG6B25LBU3 6000 Serie SuperSpeed-wasmachine met een grote 11 kg trommel en energieklasse A flink in prijs teruggebracht. Specificaties zoals 1400 toeren en een stille werking maken ‘m interessant voor gezinnen. Daarnaast biedt de Panasonic TV-40S55AEZ Full HD LED-Smart 40″ een solide instap-smart-tv-optie — handig voor wie een tweede scherm zoekt of budgetvriendelijk wil upgraden. Voor wie audio-ervaring belangrijk vindt is de Q‑Series Soundbar HW-Q600F (2025-model) scherp geprijsd: een 3.1.2 systeem met subwoofer waarmee EP laat zien dat ook living room-producten in de dealstraat zitten.

Verder breidt EP het aanbod uit naar accessoires en smart-home gemak. Denk aan de Hama Snellader voor wie meerdere apparaten wil voeden, de Philips NT5650/16 Neustrimmer voor persoonlijke verzorging, en de Eufy Video Doorbell C30 waarmee slimme thuisbeveiliging ineens bereikbaar is. Kortom: bij EP vind je dit jaar een mix van Groter-witgoed, tv/geluid en slimme accessoires — het loont om snel te vergelijken, want vaak geldt “op = op”.

Bij Expert vind je dit Black Friday-seizoen opvallende deals op keuken- en huishoudapparaten. De Braun MQ7035IWH staafmixer biedt met 1.000 W vermogen een krachtige en veelzijdige keukenhulp voor dagelijks gebruik. Ook interessant is de Sony WH‑1000XM5 over‑ear hoofdtelefoon, een premium noise-cancelling-koptelefoon met high-res audio, adaptive sound control en uitgebreide smart-features — ideaal voor wie muziek of podcasts serieus neemt of vaak onderweg is.

Daarnaast richt Expert zich op slimme en praktische upgrades voor thuis en onderweg. Denk aan producten zoals goede kwaliteits-scheerapparaten, wasdrogers, chique broodroosters, combimagnetrons en meer; deze categorieën zijn tijdens Black Friday goed vertegenwoordigd met aantrekkelijke kortingen. Al met al biedt Expert een mix van premium opties én slimme dagelijkse hulpmiddelen — een goed moment om specifieke wensen scherp in kaart te brengen en snel toe te slaan, want voorraad is beperkt.

Bij MediaMarkt lopen de Black Friday-aanbiedingen uiteen van grote televisies tot handige gadgets voor dagelijks gebruik. De TCL 65C8K QD MiniLED Google TV (2025) is scherp geprijsd en biedt haarscherp beeld en levendige kleuren dankzij MiniLED-technologie. Ook audioproducten zijn in de aanbieding: de Philips TAH3209WT/00 hoofdtelefoon is een comfortabele Bluetooth-hoofdtelefoon met lange batterijduur, terwijl de JLab Go Air Sport oordopjes met oorhaken en waterbestendigheid perfect zijn voor tijdens het sporten. Voor persoonlijke verzorging is het Braun 52-N7200CC scheerapparaat met automatisch reinigingssysteem flink afgeprijsd.

Daarnaast pakt MediaMarkt uit met deals voor sport en huishouden. De Citysports WP3S loopband en de Citysports verstelbare halterbank maken thuis trainen eenvoudig, terwijl de Ducati Pro-I Evo elektrische step een snelle en veilige manier biedt om je te verplaatsen. Ook praktische huishoudproducten doen mee: de KitchenBrothers KB4035 koelkast en de Koenic KMW-1221B magnetron zijn aantrekkelijk geprijsd, en met de LEGO Super Mario Kart bouwset kunnen ook de jongste shoppers profiteren van de Black Friday-kortingen.

NordVPN pakt dit jaar groots uit met zijn Black Friday-actie. Wie nu instapt, krijgt 74% korting op het 2-jaar-abonnement, inclusief drie maanden gratis. De aanbieding geldt voor alle drie de pakketten: het Basic-plan (€2,99 per maand), het Plus-plan (€4,89 per maand) en het Ultimate-plan (€6,39 per maand). Daarmee behoort NordVPN tot de scherpst geprijsde premium-VPN’s van dit moment, met toegang tot duizenden snelle servers wereldwijd, bescherming tegen trackers en malware, en extra functies zoals een password-manager en cloudopslag.

De actie is tijdelijk en loopt tot 1 december, dus wie nog voor een lage prijs zijn online privacy wil versterken, doet er goed aan snel te profiteren.

