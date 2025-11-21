Black Friday-stunt: enorme korting op PS5 Digital Edition met EA SPORTS FC 26

Voor iedereen die dit seizoen nóg dieper in EA Sports FC wil duiken, is Black Friday hét moment. Verschillende webwinkels stunten met dezelfde bundel: de PlayStation 5 Digital Edition inclusief EA SPORTS FC 26 (digitale voucher). Een pakket dat perfect aansluit bij voetbalfans die meteen willen beginnen met spelen — zonder extra kosten voor de game. Meestal is deze bundel circa €500,-, maar nu nog geen €350,-.

Winkels bieden digitale PS5-bundel aan met FC26

• MediaMarkt: €349, –

• Bol.com: €349, –

• Coolblue: €349, –

• Nedgame: €348, –

De console is volledig digitaal, dus je downloadt je games rechtstreeks uit de PlayStation Store. FC 26 zit als code in de doos, waardoor je binnen enkele minuten de eerste potjes speelt. Dankzij de ultrasnelle 825GB SSD, 4K-ondersteuning, haptische feedback, adaptieve triggers en 3D-audio voelt elke pass, tackle en schot realistischer dan ooit.

Wil je later tóch fysieke games gebruiken? Dan is de Digital Edition eenvoudig uit te breiden met een losse Disc Drive. Zo behoud je alle flexibiliteit, maar profiteer je nu van de scherpste deal.

Wat maakt deze PS5 + FC 26 bundel zo aantrekkelijk?

EA Sports FC 26 inbegrepen – je bent direct klaar voor Ultimate Team, Clubs en Career Mode

– je bent direct klaar voor Ultimate Team, Clubs en Career Mode Digital Edition – compact, slank en volledig gericht op digitale downloads

– compact, slank en volledig gericht op digitale downloads 825GB SSD – razendsnelle laadtijden, 4K gaming en soepele framerates

– razendsnelle laadtijden, 4K gaming en soepele framerates DualSense-controller inbegrepen – voelbare feedback en adaptieve triggers voor realistischere voetbalbeleving

– voelbare feedback en adaptieve triggers voor realistischere voetbalbeleving Next-gen ervaring voor een scherpe Black Friday-prijs

Voor voetbalfans die al langer twijfelen, is dit de meest logische instap in de next-gen wereld. Je pakt met één aankoop zowel de console als de nieuwste voetbalgame mee!

