De Google Chromecast is verleden tijd en zijn opvolger blijkt een flink stuk volwassener. De Google TV Streamer 4K, normaal geprijsd op 119 euro maar tijdens Black Friday bij MediaMarkt verkrijgbaar voor 79 euro, is een compleet nieuw apparaat dat één doel heeft: jouw televisie razendsnel veranderen in een volwaardige smart-tv voor alle grote streamingdiensten, inclusief voetbalstreams.

Alles voor voetbalstreaming in één apparaat

Waar de oude Chromecast vooral bedoeld was om content te casten, is de Google TV Streamer 4K een volwaardige mediaspeler. Een crème­kleurig kastje op je tv-meubel, aangesloten via HDMI, dat direct draait op Android TV 14. De interface is sneller, soepeler en overzichtelijker dan veel ingebouwde smart-tv-systemen. Perfect voor voetbalfans die regelmatig schakelen tussen Viaplay, ESPN, YouTube en internationale sportstreams.

Vooral wie een oudere of tragere tv heeft, merkt het verschil meteen. De nieuwe chip en 4 GB RAM zorgen dat apps razendsnel openen en menu’s zonder hapering bewegen. Ook casting vanaf je telefoon blijft gewoon mogelijk. Ideaal voor highlights of sociale media tijdens een avondje Champions League.

Voor film- en serieliefhebbers net zo aantrekkelijk

De Streamer ondersteunt 4K, Dolby Vision, HDR10+, HLG en alle gangbare videoformaten. Daardoor zien niet alleen wedstrijden, maar ook films en series er haarscherp uit. Google zelf claimt toegang tot meer dan 700.000 films en series via apps als:

Netflix

Videoland

Disney+

Prime Video

YouTube

HBO Max

Apple TV+

Viaplay (voor Formule 1 én voetbal)

(voor Formule 1 én voetbal) ESPN (via provider-apps)

Ook zwaardere apps zoals Kodi en Plex draaien op de nieuwe Streamer merkbaar soepeler dan op de Chromecast van vorige generaties.

Audio: goed genoeg voor sport en streaming

De Streamer kan overweg met alle geluidsformaten die je normaal tegenkomt bij sport, films en series. Denk aan Dolby Atmos, Dolby Digital en Dolby Digital Plus — dat zijn de standaarden die bijvoorbeeld Viaplay, ESPN, Netflix en Disney+ gebruiken. Je geluid klinkt daardoor gewoon zoals het hoort, met duidelijke stemmen en stevig stadiongeluid.

Er is één uitzondering: extreem hoogwaardige audioformaten zoals Dolby TrueHD worden niet volledig ondersteund. Dat zijn geluidsbestanden die je vooral vindt op luxe blu-rays of in speciale homecinema-opstellingen. Voor de gemiddelde kijker — en zeker voor sportfans — maakt dat helemaal niets uit. Atmos- of Dolby Digital-geluid is precies wat je nodig hebt voor wedstrijden, films en series.

Slimme functies: nooit meer de afstandsbediening kwijt

Het apparaat kan ook dienen als middelpunt van je slimme huis. Heb je slimme lampen, sensoren of Google Nest-apparaten? Dan kun je die allemaal via de Streamer aansturen. Heb je een Google Nest Doorbell of Nest Cam? Dan kun je de livebeelden gewoon op je tv openen, zelfs als je midden in een wedstrijd zit. De nieuwe afstandsbediening heeft bovendien een vrij toewijsbare knop, handig voor wie één druk voor bijvoorbeeld ESPN of YouTube wil instellen.

Raak je de afstandsbediening wel eens kwijt? De Google TV Streamer heeft een handige functie waarmee je hem kunt terugvinden. Via een knop op de streamer — of door het te vragen aan een Google-apparaat — kun je de afstandsbediening een geluid laten afspelen, zodat je meteen hoort waar hij ligt — onder de bank, tussen de kussens of in een andere kamer

AI als bonus

Met Google Gemini AI maakt de Streamer korte samenvattingen van films en series en toont hij direct op welke diensten een titel te vinden is. Ook kun je AI-achtergronden genereren als screensaver.

Is het die 79 euro waard?

Voor wie vaker sport kijkt via apps dan via een ouderwetse zender: ja. Voor iedereen met een trage tv-interface: ook ja.

En voor wie simpelweg één apparaat wil voor alle streamingdiensten in 4K? Dan is dit een van de best geprijsde mediaspelers van dit moment.

De Google TV Streamer 4K brengt snelheid, stabiliteit en gebruiksgemak naar elke televisie — of je nu Viaplay kijkt voor de Premier League, ESPN voor de Eredivisie of gewoon Netflix voor een avondje ontspannen.

