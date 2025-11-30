Live voetbal 5

LIVE Eredivisie | Ajax - FC Groningen ontspoort binnen enkele seconden weer: definitieve staking dichtbij

Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen
Foto: © Imago
30 november 2025, 20:30   Bijgewerkt: 20:49

Ajax speelt zondagavond in eigen huis tegen FC Groningen. De Amsterdammers zijn dramatisch in vorm; in de laatste vijf officiële duels werd er alleen een punt gepakt in eigen huis tegen sc Heerenveen, verder werd er enkel verloren. Met de noorderlingen treft Ajax een ploeg die er de laatste weken ook niet zo lekker meer in zit. Groningen wist al vier wedstrijden op rij niet te winnen. Het duel in de Johan Cruijff ArenA gaat om 20.00 uur van start. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Ajax - FC Groningen.

LIVE Eredivisie: Ajax - FC Groningen

5m geleden

20:47

Weer fakkels op het veld

En het gaat METEEN weer mis: fakkels op het veld. Een definitieve staking lijkt nu aanstaande. 

5m geleden

20:47

6' - Ajax - FC Groningen weer hervat (0-0)

Met een scheidsrechtersbal wordt het duel hervat na een onderbreking van veertig minuten. 

12m geleden

20:40

Beide ploegen weer op het veld

De spelers van beide teams zijn terug voor hun warming-up.

19m geleden

20:33

'Over een paar minuten warming-up'

De spelers worden over een paar minuten weer op het veld verwacht voor een warming-up. Maar de rook moest wel verdwijnen, want die had effect op de ademhaling van de spelers. "Ze konden zo geen sprintje trekken", aldus Van Peperstraten. 

28m geleden

20:24

Nijhuis: 'Schandalig, maar we gaan het veld weer op'

"Echt schandalig gewoon, wat hier gebeurt. We gaan proberen weer naar buiten te gaan. Het veld zal vrijgemaakt moeten worden van de rotzooi. Gebeurt het weer, dan zijn er andere consequenties. Dan kun je wel raden wat het is."

30m geleden

20:22

'Bang voor nog een keer vuurwerk'

"We zijn bang dat er nog een keer vuurwerk gegooid gaat worden", zegt ESPN-verslaggever Toine van Peperstraten. Het zou gaan om een geplande actie in de 27ste minuut. 

30m geleden

20:22

Nieuwe foto's vanuit de Johan Cruijff ArenA

35m geleden

20:18

Nijhuis spreekt met Zeist

Journalist Cristian Willaert komt met een update bij ESPN. "Bas Nijhuis heeft gebeld met Zeist om te overleggen wat er moet gebeuren", zegt hij. "Er is ook overleg met de veiligheidscoördinator van Ajax, omdat er wel heel veel vuurwerk is afgestoken. Het blijkt ook zo te zijn dat het veld even gecheckt moet worden. Er kunnen nog blindgangers liggen of andere beschadigingen die een gevaar voor de spelers opleveren. Het zal nog wel even duren voor we weer spelen."

39m geleden

20:13

We zien nog geen hand voor ogen

De rook zal nog wel even blijven hangen in de Johan Cruijff ArenA, al staat het dak open. Nog steeds klinken er af en toe nieuwe knallen. 

41m geleden

20:11

Eerbetoon voor fan Tum

Het vuurwerk zou zijn ter nagedachtenis aan Tum, een bekend lid van de groep Amsterdam Hooligans 5th. Kort geleden overleed ook al een andere prominente Ajax-supporter, Paddy, uit de groep Ultras Amsterdam. Ook hij werd geëerd met vuurwerk, waardoor de wedstrijd tegen sc Heerenveen kwam stil te liggen. 

44m geleden

20:08

Beelden van het vuurwerk

45m geleden

20:08

Spandoek voor Tum

Eerder zagen we al die spandoek voor de overleden fan. 

1u geleden

20:06

5' - Enorm veel vuurwerk

Een overleden Ajax-supporter wordt herdacht met enorm veel vuurwerk. De wedstrijd ligt stil. 

1u geleden

20:03

2' - Ajax al meteen gevaarlijk (0-0)

Uitgerekend Ajax-huurling Janse voorkomt de 1-0, nadat Taylor de bal leep over keeper Vaessen wipt!

1u geleden

20:00

1' - We zijn begonnen! (0-0)

Het duel tussen Ajax en FC Groningen is begonnen met de aftrap van Klaassen. 

9 reacties

avatar

Ik heb er maar weinig vertrouwen in. De opstelling vind ik al niet naar behoren. En ik krijg steeds meer de indruk dat grim het allemaal ook niet weet.

avatar

@Docker Zie je het somber in?

avatar

Hoop dat de puntjes mee gaan naar het noorden

avatar

Het is een hele belangrijke wedstrijd in Amsterdam. Dit zal wel een boost geven voor de winnaar.. wordt in ieder geval een leuke spannende wedstrijd!

avatar

. Mag hopen dat ze nu eens een keer punten in mindering krijgen . Te gek woorden dit.

avatar

@Vriendje Stokvis het is wachten tot er gewonden vallen. De F-Side maar dicht houden tijdens de aankomende klassieker zal een terechte straf zijn.

avatar

Staken, 0-3

avatar

Wie is in vredesnaam Tum?

avatar

Het hele vak ontruimen en nooit meer toe laten Die lui noemen zich supporters

Ik heb er maar weinig vertrouwen in. De opstelling vind ik al niet naar behoren. En ik krijg steeds meer de indruk dat grim het allemaal ook niet weet.

@Docker Zie je het somber in?

Hoop dat de puntjes mee gaan naar het noorden

Het is een hele belangrijke wedstrijd in Amsterdam. Dit zal wel een boost geven voor de winnaar.. wordt in ieder geval een leuke spannende wedstrijd!

. Mag hopen dat ze nu eens een keer punten in mindering krijgen . Te gek woorden dit.

@Vriendje Stokvis het is wachten tot er gewonden vallen. De F-Side maar dicht houden tijdens de aankomende klassieker zal een terechte straf zijn.

Staken, 0-3

Wie is in vredesnaam Tum?

Het hele vak ontruimen en nooit meer toe laten Die lui noemen zich supporters

Ajax - Groningen

Ajax
0 - 0
FC Groningen
Deze wedstrijd is opgeschort.
Datum: Vandaag, 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

