LIVE Eredivisie | Ajax - FC Groningen ontspoort binnen enkele seconden weer: definitieve staking dichtbij

Journalist Cristian Willaert komt met een update bij ESPN. "Bas Nijhuis heeft gebeld met Zeist om te overleggen wat er moet gebeuren", zegt hij. "Er is ook overleg met de veiligheidscoördinator van Ajax, omdat er wel heel veel vuurwerk is afgestoken. Het blijkt ook zo te zijn dat het veld even gecheckt moet worden. Er kunnen nog blindgangers liggen of andere beschadigingen die een gevaar voor de spelers opleveren. Het zal nog wel even duren voor we weer spelen."