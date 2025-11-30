Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek bij Telstar. De Rotterdammers steken in beroerde vorm, met vijf nederlagen in de laatste zes officiële duels. De tegenstander uit Velsen-Zuid wist in de laatste drie duels, tegen Excelsior, FC Twente en FC Utrecht, telkens een punt te pakken. Om 14.30 uur wordt er afgetrapt in het BUKO Stadion. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Telstar - Feyenoord.

🔄 82' - Dubbele wissel Feyenoord (0-2) Valente gaat er inderdaad uit, voor hem in de plaats komt Steijn. Ook Ueda mag naar de kant om plaats te maken voor een Eredivisiedebutant: Shaqueel van Persie. 79' - Valente heeft last (0-2) Valente is geblesseerd en moet verzorgd worden. De middenvelder komt nog wel even terug in het veld maar lijkt zo vervangen te gaan worden. 77' - Kolderiek moment (0-2) Van der Eijk oogst eindelijk applaus, maar niet zoals hij gewild zou hebben. De arbiter struikelt, wat door luid gejuich wordt begroet. 77' - Nwankwo schiet (0-2) Nwankwo komt tot een schot, maar mikt 'm hoog over. 76' - Meevoetballen is een vak (0-2) Beide keepers moeten zich even met de voeten laten zien. Koeman kapt een instormende Feyenoorder gewaagd uit en heeft een prima voortzetting in huis. Aan de andere kant schiet Wellenreuther de bal wild over de zijlijn, best een verschil tussen beide doelmannen dus. 75' - Overtreding Tejan (0-2) Tejan duwt Ahmedhodzic bij de zijlijn met twee handen in de rug en krijgt een vrije trap tegen. De Bosniër blijft even liggen, maar mankeert niets en kan dus gewoon verder. 74' - Telstar zet aan (0-2) Telstar probeert wat terug te doen en dwingt een corner af, maar die wordt matig voorgegeven en vliegt aan de andere kant over de achterlijn. 🔄72' - Driedubbele wissel Telstar Ook Correia wisselt, drie keer zelfs. Eruit gaan Noslin, Hardeveld en Hetli, in hun plaatsen Lechkar, Nigel Nwankwo en Tejan. 🔄69' - Wissels Feyenoord (0-2) Bij Feyenoord komen Lotomba en Sliti erin voor Nieuwkoop en Diarra. 69' - Bijna Ueda (0-2) Ueda wordt diep gestuurd, maar kan de bal net niet meekrijgen omdat Nwankwo er goed tussen zit. 67' - Hetli komt er niet door (0-2) Telstar probeert te counteren. Hetli houdt Ahmedhodzic in eerste instantie nog goed van zich af, maar als ook Nieuwkoop zich ermee gaat bemoeien raakt hij de bal toch kwijt. ⚽ 63' - Doelpunt Feyenoord! (0-2) BREAKING Feyenoord verdubbelt de voorsprong! Timber wordt diep gestuurd en legt goed breed op Hadj Moussa. Die kapt naar binnen en verschalkt Koeman in de korte hoek: 0-2! 61' - Ook Timber stuit op Koeman (0-1) Timber kan schieten vanaf de rand van het strafschopgebied, maar mikt recht op Koeman, die ten koste van een corner kan redden. Die levert vervolgens geen gevaar op. 60' - Daar is Bos (0-1) De eerste actie van Bos lukt niet: hij wil buitenom, maar loopt de bal over de achterlijn. Even eerder claimde Hadj Moussa tevergeefs een penalty, volgens de captain werd er hands gemaakt in de zestien. 59' - Thuispubliek fluit (0-1) Noslin gaat naar de grond maar krijgt geen vrije trap mee, tot woede van het thuispubliek dat een snerpend fluitconcert aanheft.