LIVE Eredivisie | Hadj Moussa schiet raak: Feyenoord neemt afstand van Telstar

Telstar - Feyenoord
Redactie FCUpdate
30 november 2025, 14:30   Bijgewerkt: 15:51

Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek bij Telstar. De Rotterdammers steken in beroerde vorm, met vijf nederlagen in de laatste zes officiële duels. De tegenstander uit Velsen-Zuid wist in de laatste drie duels, tegen Excelsior, FC Twente en FC Utrecht, telkens een punt te pakken. Om 14.30 uur wordt er afgetrapt in het BUKO Stadion. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Telstar - Feyenoord.

16:09

🔄 82' - Dubbele wissel Feyenoord (0-2)

Valente gaat er inderdaad uit, voor hem in de plaats komt Steijn. Ook Ueda mag naar de kant om plaats te maken voor een Eredivisiedebutant: Shaqueel van Persie. 

3m geleden

16:07

79' - Valente heeft last (0-2)

Valente is geblesseerd en moet verzorgd worden. De middenvelder komt nog wel even terug in het veld maar lijkt zo vervangen te gaan worden.

4m geleden

16:06

77' - Kolderiek moment (0-2)

Van der Eijk oogst eindelijk applaus, maar niet zoals hij gewild zou hebben. De arbiter struikelt, wat door luid gejuich wordt begroet. 

6m geleden

16:05

77' - Nwankwo schiet (0-2)

Nwankwo komt tot een schot, maar mikt 'm hoog over. 

6m geleden

16:04

76' - Meevoetballen is een vak (0-2)

Beide keepers moeten zich even met de voeten laten zien. Koeman kapt een instormende Feyenoorder gewaagd uit en heeft een prima voortzetting in huis. Aan de andere kant schiet Wellenreuther de bal wild over de zijlijn, best een verschil tussen beide doelmannen dus.

7m geleden

16:03

75' - Overtreding Tejan (0-2)

Tejan duwt Ahmedhodzic bij de zijlijn met twee handen in de rug en krijgt een vrije trap tegen. De Bosniër blijft even liggen, maar mankeert niets en kan dus gewoon verder.

9m geleden

16:02

74' - Telstar zet aan (0-2)

Telstar probeert wat terug te doen en dwingt een corner af, maar die wordt matig voorgegeven en vliegt aan de andere kant over de achterlijn.

11m geleden

15:59

🔄72' - Driedubbele wissel Telstar

Ook Correia wisselt, drie keer zelfs. Eruit gaan Noslin, Hardeveld en Hetli, in hun plaatsen Lechkar, Nigel Nwankwo en Tejan.

14m geleden

15:57

🔄69' - Wissels Feyenoord (0-2)

Bij Feyenoord komen Lotomba en Sliti erin voor Nieuwkoop en Diarra.

14m geleden

15:56

69' - Bijna Ueda (0-2)

Ueda wordt diep gestuurd, maar kan de bal net niet meekrijgen omdat Nwankwo er goed tussen zit.

16m geleden

15:54

67' - Hetli komt er niet door (0-2)

Telstar probeert te counteren. Hetli houdt Ahmedhodzic in eerste instantie nog goed van zich af, maar als ook Nieuwkoop zich ermee gaat bemoeien raakt hij de bal toch kwijt.

20m geleden

15:50

⚽ 63' - Doelpunt Feyenoord! (0-2)

Feyenoord verdubbelt de voorsprong! Timber wordt diep gestuurd en legt goed breed op Hadj Moussa. Die kapt naar binnen en verschalkt Koeman in de korte hoek: 0-2!

22m geleden

15:49

61' - Ook Timber stuit op Koeman (0-1)

Timber kan schieten vanaf de rand van het strafschopgebied, maar mikt recht op Koeman, die ten koste van een corner kan redden. Die levert vervolgens geen gevaar op.

23m geleden

15:48

60' - Daar is Bos (0-1)

De eerste actie van Bos lukt niet: hij wil buitenom, maar loopt de bal over de achterlijn. Even eerder claimde Hadj Moussa tevergeefs een penalty, volgens de captain werd er hands gemaakt in de zestien.

24m geleden

15:46

59' - Thuispubliek fluit (0-1)

Noslin gaat naar de grond maar krijgt geen vrije trap mee, tot woede van het thuispubliek dat een snerpend fluitconcert aanheft.

Telstar - Feyenoord

Telstar
14:30
Feyenoord
Vandaag om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

