LIVE Eredivisie | Knappe omhaal Pepi: PSV neemt verder afstand van Volendam

PSV - FC Volendam
Foto: © Imago/Realtimes
Redactie FCUpdate
30 november 2025, 12:15   Bijgewerkt: 12:43

PSV neemt het zondag in eigen huis op tegen FC Volendam. De Eindhovenaren zitten in een goede flow, nadat er afgelopen cijfers met liefst 1-4 werd gewonnen op bezoek bij Liverpool, terwijl de bezoekers in de afgelopen twee duels vier punten wisten te pakken. Om 12.15 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij PSV - FC Volendam.

LIVE Eredivisie: PSV - FC Volendam

Sorteer op:

1m geleden

13:23

51' - Schotje Kuwas

Volendam komt er even uit maar het schot van Kuwas mist richting en zeilt naast.

3m geleden

13:21

49' - Prima redding Van Oevelen (2-0)

Een hard schot van Wanner van buiten de zestien wordt knap gekeerd door Van Oevelen. Ook op de rebound van Saibari brengt de Volendamse sluitpost uitstekend redding, maar de PSV'er stond buitenspel dus die had sowieso niet geteld.

6m geleden

13:19

46' - Aftrap tweede helft (2-0)

De tweede helft van PSV - FC Volendam is begonnen. Loopt de koploper verder uit of knokken de bezoekers zich terug? We gaan het meemaken!

7m geleden

13:18

🔄Wissel PSV

Eén wijziging bij PSV in de rust: Gasiorowski blijft achter in de kleedkamer en wordt vervangen door Obispo.

22m geleden

13:03

RUST: PSV - FC Volendam (2-0)

Van den Kerkhof telt geen tijd bij en blaast het rustsignaal. PSV was duidelijk sterker in de eerste helft en staat dan ook verdiend op een 2-0 voorsprong door goals van Joey Veerman en Pepi, maar Volendam beet in de laatste fase voor de rust wat van zich af en had via Henk Veerman zomaar wat terug kunnen doen. Tot over een kwartiertje, dan zijn we terug met het verslag van de tweede helft!

24m geleden

13:01

44' - Vrije trap Kuwas (2-0)

Volendam krijgt een vrije trap op de punt van de zestien, Kuwas slingert 'm naar de tweede paal maar daar kan niemand bij - en dus zeilt de bal over de achterlijn.

25m geleden

13:00

43' - Kans Veerman (2-0)

Henk Veerman draait met een prachtige beweging weg bij Schouten en krijgt een goede schietkans, maar Kovar krijgt een arm tegen zijn hoge inzet. Dat was de beste kans die Volendam in de eerste helft gehad heeft, tot nu toe dan.

26m geleden

12:58

42' - Voorzet Dest (2-0)

PSV omsingelt Volendam, dat de gelederen goed gesloten houdt en de ruimtes in en rond de zestien klein. Dest komt bij de achterlijn uiteindelijk tot een lage voorzet, maar die is een prooi voor Van Oevelen.

28m geleden

12:56

40' - Corner weggekopt (2-0)

De hoekschop van Kuwas kan door PSV worden weggekopt. 

29m geleden

12:56

39' - Geen controle bij Til (2-0)

PSV zet weer even aan. De doorgelopen Til wordt aangespeeld in de zestien, maar kan de bal net niet onder controle krijgen. In de tegenstoot versiert Descotte een hoekschop voor Volendam.

30m geleden

12:55

38' - Vuurpijl Henk Veerman (2-0)

Henk Veerman met een volley, maar die vliegt richting de tweede ring van het Philips Stadion. 

31m geleden

12:53

36' - Volendam komt op adem (2-0)

PSV gunt Volendam na de 2-0 wat vaker de bal, waardoor de bezoekers wat op adem kunnen komen. Leliendal probeert het zelfs van afstand, maar mikt de bal hoog over het doel van Kovar. 

35m geleden

12:49

33' - Saibari raakt de paal (2-0)

Pepi geeft mee aan Saibari, die kapt op de rand van het vijfmetergebied naar binnen en mikt op de korte hoek. De bal spat buiten bereik van Van Oevelen uiteen op de paal, dus daar ontsnapt Volendam aan een 3-0 achterstand.

37m geleden

12:48

31' - Aardige combinatie Volendam (2-0)

Volendam combineert aardig in de zestien van PSV, maar het schot waar Kuwas uiteindelijk mee komt mist kracht en is een makkelijke prooi voor Kuwar.

38m geleden

12:47

30' - Veelzeggende statistiek (2-0)

PSV heeft het eerste halfuur maar liefst 76 procent balbezit en noteerde al tien doelpogingen, tegen nul voor Volendam.

jerommeke1973
289 Reacties
1.160 Dagen lid
908 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een vreselijke, irritante verslaggever

PSV - Volendam

PSV
12:15
FC Volendam
Vandaag om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

