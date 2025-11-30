LIVE Eredivisie | Knappe omhaal Pepi: PSV neemt verder afstand van Volendam

Van den Kerkhof telt geen tijd bij en blaast het rustsignaal. PSV was duidelijk sterker in de eerste helft en staat dan ook verdiend op een 2-0 voorsprong door goals van Joey Veerman en Pepi, maar Volendam beet in de laatste fase voor de rust wat van zich af en had via Henk Veerman zomaar wat terug kunnen doen. Tot over een kwartiertje, dan zijn we terug met het verslag van de tweede helft!