Wesley Sneijder maakt zich als analist veel te druk om de staat van Ajax, zo stelt René van der Gijp in de rubriek Blessuretijd van KieftJansenEgmondGijp. Volgens de voormalig buitenspeler mag iemand zich best druk maken, maar neemt Sneijder het te serieus.

Sneijder is regelmatig te zien op Ziggo Sport, waar hij in Rondo en rondom Europese duels voor analyses zorgt. Van der Gijp kan niet meer serieus naar de recordinternational van Oranje luisteren, geeft hij aan. “Die Sneijder maakt zich toch ook veel te druk?”, zegt de goedlachse analist. “Hij maakt zich zo druk over Ajax.” De oud-middenvelder is de afgelopen tijd met regelmaat erg fel in zijn kritiek op de Amsterdammers.

“Je mag je best druk maken, maar hij neemt het wel ontzettend serieus”, gaat Van der Gijp verder. Wim Kieft stelt dat Sneijder zelf mag bepalen hoe hij overkomt op tv en heeft ook een verklaring voor zijn reactie. “Hij komt uit de tijd dat hij met echt goede voetballers speelde bij Ajax”, zegt de oud-spits, die spelers als Rafael van der Vaart en Zlatan Ibrahimovic als voorbeelden noemt.

Kieft vindt dat de blik van Sneijder op het huidige Ajax niet correct is. “Je moet niet kijken van: Toen was het zo goed en nu is het helemaal kut. Het is nu wel helemaal kut, dat is ook zo…”, zegt de voormalig speler van Ajax en PSV. Van der Gijp denkt wel te weten waardoor de situatie nu volledig anders is. “Vroeger gingen alleen de grote spelers weg uit Nederland. Nu gaat ook een jongen van Feyenoord die drie keer in het eerste heeft meegedaan voor 25 miljoen naar Brentford”, doelt hij op Antoni Milambo, die overigens zestig wedstrijden heeft gespeeld voor Feyenoord 1.