Voetbalfans in het digitale tijdperk: betrokken blijven buiten het veld

Voetbalfans zijn tegenwoordig nauw betrokken bij de sport, zelfs als ze ver van het stadion zijn. Nu het publiek wereldwijd groeit, communiceren veel fans met clubs en spelers via digitale platforms. Clubs hebben hun focus verlegd naar online engagementstrategieën die veel verder gaan dan live wedstrijden. Sommige hebben volledige media-activiteiten ontwikkeld, terwijl andere manieren onderzoeken om contact te leggen via berichtenapps, fancontent en interactieve functies.

Op voetbal geïnspireerde games en nieuwe speelgewoonten

Digitale voetbalbetrokkenheid omvat nu meer dan alleen video en live-updates. Veel supporters verkennen spelformats die gebaseerd zijn op de sport. Met titels zoals FIFA en eFootball kunnen fans wedstrijden simuleren, clubs beheren en carrièrepaden volgen. Deze games stellen gebruikers in staat betrokken te raken bij tactieken en teambuilding zonder een live wedstrijd te hoeven kijken.

De stijl van voetbalgames heeft zich nu ook uitgebreid naar andere gebieden. Een voorbeeld is de opkomst van thematische content op gokwebsites, die formats hosten die gebaseerd zijn op voetbalontwerp, voorspellingsmodellen of strategische functies.

Deze platforms zijn niet langer alleen bedoeld voor het plaatsen van weddenschappen of het bekijken van odds. Sommige omvatten fantasy football of games die voetbalbeelden en -regels gebruiken. Vanwege de lage toetredingsdrempels gebruiken sommige spelers nu een online casino zonder registratie om toegang te krijgen tot dergelijke voetbalgames. Deze formats stellen fans in staat om snel te beginnen, zonder zich aan te melden, en bieden een manier om verbonden te blijven met de sport via digitale spellen.

Clubs en externe ontwikkelaars creëren vaak gelicentieerde games die voetbal combineren met andere stijlen. Hierdoor kunnen fans ook meedoen als ze niet naar de sport kijken of erover lezen.

Chatkanalen en clubabonnementen

Clubs leggen nu contact met fans via kanalen die lijken op persoonlijke berichtenapps. Manchester City is een voorbeeld van deze verschuiving. De club heeft een eigen mediadienst ontwikkeld, City+, die exclusieve content biedt, zoals toegang achter de schermen en volledige wedstrijdherhalingen.

In 2023 lanceerde de club een WhatsApp-kanaal dat snel uitgroeide tot meer dan 250 miljoen leden. Het werd gebruikt om City+ te promoten en fans te linken naar hun website en webshop. Vergeleken met traditionele sociale media maakte WhatsApp snellere updates mogelijk en bereikte het meer volgers dan hun aanwezigheid op X of Facebook.

De bredere strategie van de club omvat korte video's met spelers, snelle nieuwsupdates en incidentele productreleases. Hun 'Year of the Dragon' combineerde nieuwe uitrusting met een korte video met Jack Grealish. Deze kreeg in minder dan een week bijna tienduizend reacties.

Hoe voetbalclubs hun eigen verhaal vertellen

Clubs produceren nu hun eigen documentaires om hun merkidentiteit te versterken en contact te leggen met kijkers. Wat begon als samenwerkingen met platforms zoals Netflix of Amazon, is uitgegroeid tot volledige productiefaciliteiten die eigendom zijn van de clubs. Wrexham A.F.C. is een duidelijk voorbeeld, aangezien een documentaire hen hielp om de inkomsten met meer dan 400% te verhogen.

Clubs als Manchester City, Manchester United en Barcelona hebben de trend voortgezet door hun eigen productiestudio’s op te richten. Deze programma's richten zich vaak op de ontwikkeling van het team, coachmomenten of volledige seizoenen. Titels zoals "Step by Step" of "Treble Winners" zetten echte gebeurtenissen om in gestructureerde verhalen. Ze bieden supporters een kijkje achter de schermen van het team, ook buiten het veld.

City Studios, dat deze inspanning voor Manchester City leidt, produceerde in 2023 meer dan 900 contentitems. De club behoort tot de top qua videoweergaven en algemene activiteit op sociale media. Hun strategie trok de aandacht van Netflix, dat een film oppikte voor een bredere release.

Fanbases zijn tegenwoordig niet langer lokaal. Om verbonden te blijven, vertrouwen clubs op sterke online content die alle locaties bereikt. Het helpt een gevoel van identiteit te behouden, zelfs als er geen wedstrijd of reis mogelijk is.