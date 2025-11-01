Nathan Rutjes is een van de deelnemers in het jubileumseizoen van Wie is de Mol.. De oud-voetballer was in 2020 een verliezend finalist, maar mag nu op herkansing. Hij is een van de tien oud-deelnemers die is opgetrommeld voor een speciaal seizoen ter ere van het 25-jarig bestaan van het succesvolle AVROTROS-programma.

Zaterdagavond was de eerste uitzending van het seizoen, dat zich afspeelt in Portugal. De deelnemers werden tot het laatste moment geheim gehouden. Meerdere oud-mollen en -kandidaten keren terug, onder wie dus Rutjes. Hij schopte het in 2020 tot de finale, waarin Rob Dekay de mol bleek en Buddy Vedder ervandoor ging met de pot.

Rutjes speelde in Nederland voor Sparta Rotterdam, MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade. Zijn profcarrière duurde 'maar' dertien jaar. Hij is tegenwoordig vooral bekend als mediapersoonlijkheid. Na Wie is de Mol deed hij in 2023 nog mee aan het RTL4-programma De Verraders en bracht hij een eigen kinderboek uit.

Alle deelnemers jubileumseizoen 2025

De jubileumeditie van Wie is de Mol? kent een opvallende mix van oudgedienden: de helft van de deelnemers bestaat uit voormalige mollen. Merel Westrik, Dennis Weening, Jurre Geluk, Anne-Marie Jung en Kim Pieters keren terug als.

De overige vijf kandidaten zijn bekende gezichten die in hun eerdere seizoenen juist níet de mol bleken te zijn: Nathan Rutjes, Imanuelle Grives, Richard Groenendijk, Sahil Amar Aïssa en Loes Haverkort.

Om te voorkomen dat kijkers die de uitzending hebben gemist worden geconfronteerd met een spoiler, is de naam van Rutjes niet in de kop genoemd.