Een vleugje Louis

Vannacht droomde ik over Louis van Gaal. We zaten in een ronde kring en meneer Van Gaal zo moesten we hem aanspreken, gaf een cursus. Het doel: mensen verlossen van zelftwijfel, een even grote als verlammende eigenschap in het leven. En het werkte, maar iets té goed.

Op televisie was er een persconferentie aan de gang in Den Haag. “We weten nog niet precies wat er aan de hand is, maar we hebben dit nog niet eerder gezien.” Na covid was er een nieuw verschijnsel ontdekt. De woordvoerder van het RIVM bleef kalm, maar wie goed keek, zag ook de verbazing.

Tot nog toe waren er een paar gevallen bekend. Een vuilnisman had gezien dat een bewoner een grote doos naast de container had gezet. “Hé, jij daar, ruim die zooi eens op! Dat is een héél brutale actie van jou!”. Ook had een ambtenaar bij een gemeenteloket een klacht over een parkeerboete afgehandeld. “Je was te laat, je hebt gewoon geen di-sci-pline!”

Lichamelijk was er geen reden tot paniek. Dit ‘virus’ maakt niemand ziek, maar het springt wel over van mens tot mens. “We zien enkel sociale veranderingen”, meldde de woordvoerder. “Mensen krijgen ineens een duidelijke visie. Ze spreken in krachtige zinnen en nemen meer ruimte in.”

Dat was ook te zien tijdens een ingelaste vergadering van een lokale voetbalvereniging in Zoetermeer. “Alle teamleden hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor meer lef en initiatief. Ze accepteren volledig de visie van Hans Janssen!” De overige bestuurders begrepen het niet helemaal, maar het klonk wel overtuigend.

Experts vermoeden dat het verschijnsel zich vooral verspreidt tijdens bijeenkomsten, waarna het snel kan rondgaan. Het RIVM heeft het vooralsnog met een knipoog omgedoopt tot het Louis-virus en sluit niet uit dat het recordbedrag van ruim 18 miljoen euro voor Spieren voor Spieren er iets mee te maken heeft.

Toen werd ik teleurgesteld wakker. Maar, wie weet, blijkt het virus toch te bestaan en volgt er een jaar met meer positieve daadkracht. We gaan meer voetbalplezier zien, minder vuurwerk. Meer respect onder fans, minder rivaliteit. En een Nederlands elftal om van te smullen, met wie weet een wereldtitel? Laten we vooral blijven dromen met zijn allen.

Jan-Willem Struik werkte tussen 2007 en 2015 als redacteur bij FCUpdate. In deze jaren zat hij boven op het nieuws en de wedstrijden. Tegenwoordig schrijft hij korte columns, vaak met een persoonlijke noot. Meer van hem lezen? Bekijk zijn blog.