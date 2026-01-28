heeft een punt gezet achter zijn profcarrière. De Bosnische middenvelder (35) maakte zijn besluit bekend via een stijlvolle video en een uitgebreid statement op Instagram. Pjanic was sinds zijn vertrek bij CSKA Moskou aan het einde van het seizoen 2024/25 clubloos en kiest er nu definitief voor zijn kicksen aan de wilgen te hangen.

“Ik heb mijn leven lang mijn eigen melodie gespeeld”, schrijft Pjanic, die als voetballer de bijnaam Pianist droeg. “Elke aanraking, elke pass, elk schot: een noot. Voetbal was mijn muziek, het veld mijn piano. Mijn droom is altijd geweest om jullie de schoonheid van dit spel te laten horen.” De bijbehorende video bevat hoogtepunten uit zijn loopbaan, begeleid met pianomuziek.

“Vandaag kan ik met een hart vol dankbaarheid zeggen dat deze symfonie mijn leven is geweest. Het was een eer om die met jullie allemaal te delen,” aldus Pjanic. “Dank aan mijn familie, mijn teamgenoten, de staf en vooral de fans, die vormen de ziel van deze sport. Dank jullie allemaal dat jullie deel uitmaken van deze muziek.”

Glansjaren in Italië

Pjanic brak als tiener door bij Olympique Lyon en maakte in 2011 voor elf miljoen euro de overstap naar AS Roma. In Rome beleefde hij zijn absolute topjaren, waar hij het middenveld vormde met spelers als Radja Nainggolan, Kevin Strootman en Daniele De Rossi. In totaal kwam hij tot 159 Serie A-duels voor i Giallorossi.

De gevoelige transfer naar Juventus in 2016 leverde veel prijzen op. Met i Bianconeri werd Pjanic vier keer landskampioen en bereikte hij in 2017 de finale van de Champions League. In Turijn noteerde hij 22 doelpunten en 42 assists in 178 wedstrijden.

In 2020 volgde een opvallende overstap naar FC Barcelona, in een deal waarbij Arthur Melo de omgekeerde weg bewandelde. Die transfer bleek achteraf vooral boekhoudkundig ingegeven. Sportief kwam Pjanic in Catalonië nauwelijks uit de verf. Na een huurperiode bij Beşiktaş en een avontuur bij Sharjah FC sloot hij zijn loopbaan af met een kort verblijf in Rusland.

Recordinternational van Bosnië

Ook internationaal drukte Pjanic zijn stempel. Hij speelde 115 interlands voor Bosnië en Herzegovina en is daarmee, samen met Edin Džeko, recordinternational van het land. In die 115 wedstrijden was hij goed voor zeventien doelpunten.

Zijn volledige prijzenkast is indrukwekkend: vier Serie A-titels, twee Coppa Italia’s, een Supercoppa Italiana, een Copa del Rey, de Turkse Super Cup en de Russische beker.