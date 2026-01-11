Live voetbal 2

'Pisa wil Tengstedt huren met koopoptie'

Casper Tengstedt
Foto: © Imago
11 januari 2026, 12:35

Pisa is in gesprek met Feyenoord over de toekomst van Casper Tengstedt. Volgens Nicolò Schira willen de Italianen de Deense spits op huurbasis overnemen met een optie tot koop.

Tengstedt maakte afgelopen zomer voor zes miljoen euro de overstap van Benfica naar Feyenoord. In Rotterdam komt de 25-jarige spits er echter nog nauwelijks aan te pas. In totaal kwam hij, mede door de goed vorm van Ayase Ueda, pas in negen duels in actie, waarin hij twee doelpunten wist te maken.

Zaterdag meldde Gianluca Di Marzio al dat Pisa interesse heeft in de spits van de Rotterdammers en dat er sprake is van gesprekken. Schira weet dat het moet gaan om een huurdeal. In deze deal moet een koopoptie worden opgenomen.

Mocht Tengstedt daadwerkelijk de stap maken naar Pisa, betekent het voor hem een terugkeer naar Italië. Afgelopen seizoen werd de aanvaller door Benfica al verhuurd aan Hellas Verona. Bij Pisa zou Tengstedt ook een andere Feyenoord-huurling tegenkomen, aangezien Calvin Stengs afgelopen zomer aan de laagvlieger werd verhuurd. Door een blessure kwam hij nog nauwelijks in actie.

Casper Tengstedt

Casper Tengstedt
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 25 jaar (1 jun. 2000)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
1
2024/2025
Verona
25
6
2024/2025
Benfica
0
0
2023/2024
Benfica
17
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

