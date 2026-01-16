Sparta-trainer Maurice Steijn moet het na de verloren achtste finale tegen FC Volendam flink ontgelden onder de supporters. Aanleiding daarvoor is het feit dat de oefenmeester van de Rotterdammers liefst vier wijzigingen doorvoerde in zijn basisopstelling, iets wat volgens fans veel impact had op het spel.

Steijn koos in de achtste finale van de Eurojackpot KNVB Beker voor bekerdoelman Filip Bednarek, die de plaats innam van sterkhouder Joël Drommel. Ook andere vaste krachten, zoals Joshua Kitolano en Marvin Young, moesten genoegen nemen met een plek op de bank. Volgens Sparta had dit te maken met fitheid. Toen de opstelling bekend werd, plaatsten veel supporters daar echter direct vraagtekens bij.

Artikel gaat verder onder video

Dat gevoel verdween niet tijdens het duel, want ook het wisselbeleid van Steijn riep de nodige vragen op. Na een halfuur spelen haalde de trainer Shurandy Sambo, Shunsuke Mito en Tobias Lauritsen naar de kant. Mike Kleijn, Sayfallah Ltaief en Nökkvi Thórisson kwamen voor hen in het veld. “Steijn denkt blijkbaar: die beker winnen we toch niet, en gooit er nog wat tweede keus in”, reageert een ontevreden supporter.

Hoewel Sparta via Ayoni Santos nog op gelijke hoogte kwam, werd de ploeg in blessuretijd alsnog uitgeschakeld. Robert Mühren sloeg toe namens Volendam en knikkerde de thuisploeg uit het bekertoernooi. Onder het bericht waarin Sparta melding maakt van de nederlaag, verschijnen veel boze reacties over het wisselbeleid van Steijn. “Onbegrijpelijk dat je niet start met je sterkste elf. Dit valt niet uit te leggen”, luidt één van de negatieve reacties.

Hieronder staat een bundeling van negatieve reacties op Steijn.