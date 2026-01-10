PSV opent zaterdagavond de tweede seizoenshelft van de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. De ploeg van Peter Bosz wil de goede eerste helft van de competitie een vervolg geven. Dat doet het naar alle waarschijnlijkheid met een wijziging in de ploeg.

PSV moet het in de thuiswedstrijd tegen Excelsior stellen zonder Jerdy Schouten. De aanvoerder van de Eindhovenaren kreeg in de slotfase van de uitwedstrijd bij FC Utrecht (1-2) zijn tweede gele kaart en is zodoende een wedstrijd geschorst. De verwachting is dat Bosz kiest voor Flamingo om het gat in de verdediging op te vangen.

Artikel gaat verder onder video

Verder kan Bosz tegen de Rotterdammers nog altijd niet beschikken over Anass Salah-Eddine en Ismael Saibari. De backposities zullen daardoor waarschijnlijk worden ingevuld door Sergiño Dest en Mauro Júnior, terwijl er op het middenveld plek is voor Paul Wanner, Joey Veerman en Guus Til.

De voorhoede blijft vermoedelijk ongewijzigd. Dat betekent dat Dennis Man en Ivan Perisic hun opwachting maken op de flanken, terwijl Ricardo Pepi het opnieuw mag laten zien in de punt van de aanval. Het duel tussen PSV en Excelsior gaat om 20.00 uur van start.

Vermoedelijke opstelling PSV

Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Wanner, Veerman, Til; Man, Pepi, Perisic.