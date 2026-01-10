Live voetbal

Vermoedelijke opstelling PSV: Flamingo vervangt geschorste Schouten

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 januari 2026, 12:04

PSV opent zaterdagavond de tweede seizoenshelft van de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. De ploeg van Peter Bosz wil de goede eerste helft van de competitie een vervolg geven. Dat doet het naar alle waarschijnlijkheid met een wijziging in de ploeg.

PSV moet het in de thuiswedstrijd tegen Excelsior stellen zonder Jerdy Schouten. De aanvoerder van de Eindhovenaren kreeg in de slotfase van de uitwedstrijd bij FC Utrecht (1-2) zijn tweede gele kaart en is zodoende een wedstrijd geschorst. De verwachting is dat Bosz kiest voor Flamingo om het gat in de verdediging op te vangen.

Artikel gaat verder onder video

Verder kan Bosz tegen de Rotterdammers nog altijd niet beschikken over Anass Salah-Eddine en Ismael Saibari. De backposities zullen daardoor waarschijnlijk worden ingevuld door Sergiño Dest en Mauro Júnior, terwijl er op het middenveld plek is voor Paul Wanner, Joey Veerman en Guus Til.

De voorhoede blijft vermoedelijk ongewijzigd. Dat betekent dat Dennis Man en Ivan Perisic hun opwachting maken op de flanken, terwijl Ricardo Pepi het opnieuw mag laten zien in de punt van de aanval. Het duel tussen PSV en Excelsior gaat om 20.00 uur van start.

Vermoedelijke opstelling PSV

Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Wanner, Veerman, Til; Man, Pepi, Perisic.

Wat verwacht jij van PSV - Excelsior?

Laden...
16 stemmen

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Foppe de Haan

Interview: Foppe de Haan maakt de balans op na eerste seizoenshelft

  • Gisteren, 14:02
  • Gisteren, 14:02
Het Philips Stadion van PSV

Spelfout op mega-PSV-spandoek blijkt stunt van Centraal Beheer

  • do 8 januari, 16:26
  • 8 jan. 16:26
PSV verwijdert mysterieuze post razendsnel van socials

PSV verwijdert mysterieuze post razendsnel van socials

  • do 8 januari, 12:33
  • 8 jan. 12:33
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Excelsior

PSV
20:00
Excelsior
1,16
9,00
17,00
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel