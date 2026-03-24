Groot onderzoek naar corruptie in Tsjechisch voetbal: bond werkt mee met politie

Het Tsjechische voetbal staat op zijn kop door een enorm corruptieschandaal. Volgens de Tsjechische nieuwssite iSport is de politie een grootschalig onderzoek gestart naar het omkopen van wedstrijden. David Trunda, de voorzitter van de voetbalbond (FAČR), heeft inmiddels gereageerd op de zaak waarbij meer dan veertig spelers, officials, scheidsrechters en clubvertegenwoordigers, van de vierde divisie tot de hoogste divisie, betrokken zijn.

De politie deed op verschillende plekken invallen, waaronder bij de voetbalbond zelf. Het zal gaan om een groot onderzoek naar de gokmaffia die wedstrijden zou hebben beïnvloed in de lagere divisies en bij de jeugd.Voorzitter David Trunda was tegenover de media heel duidelijk over de situatie. Hij vertelde dat de bond zelf de politie heeft geholpen. "De voetbalbond is in deze zaak de initiator. We werken al langere tijd samen met de politie", aldus Trunda.

Trunda stuurde vanochtend vroeg al een bericht naar de voetbaltop over de ernst van de zaak: "Sinds 06:00 uur is er een gigantische inval gaande, waarschijnlijk de grootste in de geschiedenis van het Tsjechische voetbal." Zijn doel is simpel: "Ik zal er alles aan doen om de gokmaffia voorgoed uit het Tsjechische voetbal te laten verdwijnen." Volgens de voorzitter hoeven fans niet bang te zijn dat de hele top van de bond corrupt is. "De inval heeft geen betrekking op iemand uit de top van het Tsjechische voetbal", beloofde hij. Ook de UEFA is inmiddels volledig op de hoogte gebracht van het lopende onderzoek.

Baník Ostrava reageert

Ook de club Baník Ostrava is genoemd in het schandaal. Een speler van hun tweede elftal, Matyáš Moučka, wordt verdacht van het beïnvloeden van jeugdwedstrijden. De club liet in een reactie weten: "Baník is bereid om volledig samen te werken. De zaak rond Moučka zou gaan over het beïnvloeden van een wedstrijd in de jeugdcompetitie." De club wacht nu de resultaten van het politieonderzoek af voordat ze verdere stappen nemen.

Belangrijke wedstrijd gaat gewoon door

Ondanks de chaos rondom de bond, moet het nationale elftal van Tsjechië deze week gewoon aan de bak. De ploeg van bondscoach Miroslav Koubek speelt aanstaande donderdag de halve finale van de WK-play-offs tegen Ierland. Als Tsjechië wint, spelen ze daarna tegen Denemarken of Noord-Macedonië voor een ticket naar het WK.