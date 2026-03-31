Italië mist wéér een WK na vroege rode kaart en dramatische penaltyreeks

Italië heeft zich woensdagavond opnieuw niet weten te plaatsen voor het WK. In een zinderend en chaotisch duel in Zenica ging de ploeg van Gennaro Gattuso na strafschoppen onderuit tegen Bosnië en Herzegovina. Na 120 minuten stond er 1-1 op het scorebord, waarna de thuisploeg de penaltyserie overtuigend naar zich toetrok: 4-1.

Na het missen van de WK’s in 2018 en 2022 moeten de Italianen ook het toernooi van 2026 aan hun voorbij laten gaan, terwijl het land nog geen vijf jaar geleden Europees kampioen werd.

Vijandige sfeer en nerveuze start

In Zenica hing vanaf de eerste minuut spanning in de lucht. Ondanks een deels lege tribune, een straf na eerdere ongeregeldheden, werd het duel gespeeld in een vijandige ambiance. Bosnië begon fel en zette Italië direct onder druk, wat leidde tot chaotische momenten achterin bij de bezoekers.

Toch was het Italië dat na een kwartier toesloeg. Een grote fout van de Bosnische doelman werd afgestraft door Nicolò Barella, die de bal oppikte en Moise Kean bediende. De spits bleef koel en schoot de bal overtuigend in de bovenhoek: 0-1.

Lang konden de Italianen echter niet genieten van die voorsprong. Bosnië bleef aandringen en kreeg via onder meer Edin Džeko en Ivan Bašić mogelijkheden om langszij te komen, maar Gianluigi Donnarumma hield zijn ploeg op de been.

Rode kaart verandert alles

Vlak voor rust kantelde de wedstrijd volledig. Alessandro Bastoni trok aan de noodrem bij een doorgebroken speler en kreeg direct de rode kaart. Gattuso greep meteen in en offerde een aanvaller op om zijn defensie te herstellen, maar het momentum was definitief weg.

Bosnië rook bloed en voerde de druk verder op, terwijl Italië steeds verder terug werd gedrongen.

Italiaanse muur breekt alsnog

Na rust werd het duel eenrichtingsverkeer. Bosnië zocht voortdurend de aanval en probeerde via voorzetten en afstandsschoten de gelijkmaker te forceren. Italië beperkte zich tot verdedigen en loerde sporadisch op een counter.

Opmerkelijk genoeg kreeg juist Italië een enorme kans om de wedstrijd te beslissen. Moise Kean veroverde de bal en mocht alleen op de keeper af, maar schoot wild over. Die misser bleek cruciaal.

In de slotfase viel alsnog de verdiende gelijkmaker. De bal belandde via een kluts voor de voeten van invaller Haris Tabaković, die van dichtbij binnentikte: 1-1. Zenica ontplofte, terwijl Italië zichtbaar aangeslagen was.

Slijtageslag in verlenging

In de verlenging werd duidelijk hoeveel energie beide ploegen al hadden verbruikt. Het tempo zakte en echte kansen bleven schaars. Italië trok zich ver terug en probeerde de schade te beperken, terwijl Bosnië het initiatief hield zonder echt door te drukken.

De grootste kans was nog voor Italië, waar Francesco Pio Esposito van dichtbij kon koppen, maar de Bosnische doelman redde knap. Aan de andere kant was Benjamin Tahirović dicht bij de beslissing, maar zijn schot ging net naast.

Een strafschoppenserie moest uiteindelijk de beslissing brengen.

Italië bezwijkt vanaf elf meter

Daar ging het volledig mis voor Italië. Benjamin Tahirović opende de reeks overtuigend, waarna Francesco Pio Esposito direct faalde door wild over te schieten.

Bosnië bleef foutloos via Haris Tabaković en Kerim Alajbegović, terwijl Italië opnieuw de mist in ging toen Bryan Cristante de bal op de lat schoot.

De beslissing viel uiteindelijk via Esmir Bajraktarević, die koelbloedig raak schoot en Zenica in extase bracht: 4-1.

Nieuw trauma voor Italië

Voor Italië betekent het opnieuw een enorme dreun. De ploeg die in 2021 nog het EK won mist voor de derde keer op rij een WK, een ongekende statistiek voor een land met zo’n rijke voetbalhistorie.

Bosnië schrijft daarentegen geschiedenis en mag zich opmaken voor hun tweede WK-deelname in de historie, na het debuut in 2014.