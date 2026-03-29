De documentaire over Johan Cruijff weet nog steeds niet iedereen te bekoren. Op sociale media klinkt kritiek over het overmatige gebruik van muziek in de tweede aflevering, die zondagavond op NPO1 werd uitgezonden.

In de tweede aflevering was de entree van Cruijff te zien bij Barcelona in 1973. Daarna verschoof de aandacht naar het WK 1974: er waren beelden te zien van de beslissende kwalificatiewedstrijd en de duels op het WK zelf.

Gedurende een groot deel van de aflevering was echter ook verschillende muziek te horen. Die muziek, veelal drum, was voor de nodige kijkers te nadrukkelijk aanwezig. In plaats van de beelden te complementeren, leidde de muziek in hun ogen af.

"Ondertiteling nodig omdat het niet te verstaan is. Hoe is het mogelijk dat je drie jaar aan een docu werkt en het dan zo verknalt met slecht geluid, rommelige fragmenten en vreselijke muziek?", vraagt een kijker zich af op X. "Ik heb de volumeregelaar nog nooit zoveel gebruikt als in deze docu", stelt iemand anders.

Ook na de eerste aflevering klonk kritiek. Toen werd de documentaire neergesabeld als chaotisch en zelfs ‘Cruijff-onwaardig’.