Kijkers sabelen Cruijff-documentaire en masse neer: 'Dwaas, warrig, Cruijff-onwaardig'

De documentaireserie over Johan Cruijff die zondag is uitgekomen, wordt zeker niet door iedereen gewaardeerd. Veel kijkers zijn juist kritisch op de keuzes van Sam Blair, de producent die de serie regisseerde.

Tien jaar geleden overleed misschien wel de grootste voetballer die Nederland ooit heeft voortgebracht. Cruijff stond niet alleen bekend om zijn jaren als voetballer, maar werd later als trainer en als revolutie-aanzetter ook een fenomeen. In de docuserie CRUIJFF wordt er opnieuw een hommage gebracht aan het voetbalicoon. Zijn familie heeft ditmaal voor het eerst ook meegeholpen met het maken van de serie, waardoor interessante beelden en audio-opnamen zijn toegevoegd.

Heel positief zijn de eerste recensies echter niet. Op X wordt CRUIJFF zeer negatief omschreven, bijvoorbeeld door de manier waarop de productie aan elkaar is geplakt. Zo valt de term 'hak-op-de-tak', en noemt een andere twitteraar het 'Cruijff-onwaardig'. Ook valt er vaak te lezen dat de creativiteit van de makers de boventoon voert, terwijl de legende Cruijff op de tweede plek is gekomen.

Momenteel is er één aflevering van de docuserie uitgekomen, de andere drie worden de komende zondagen uitgezonden.

Cruijff onwaardig deze documentaire #Cruijff — Toine Breikers (@ToineB22208) March 22, 2026

Jammer half uurtje gekeken wat een in mijn ogen slechte documentaire van #cruijff bij de #nos 😥 — nummer14wasdebeste (@HansmaStef) March 22, 2026

Tot nu toe niet erg enthousiast… rommelig… onsamenhangend… slecht geluid… irritante muziek #cruijff — Patrick Craenmehr (@pcraenmehr) March 22, 2026

Wat een rommelig in elkaar geknutseld docu over Neerlands beste voetballer.

Van de hak op de tak, niet te verstaan.



Hoe hebben mensen dit kunnen uitzitten in de Arena.? #Cruijff — Paulus. (@Paulus858520671) March 22, 2026

Johan #Cruijff docu jammer maar rommeltje van leuke beelden en stemmen die (te) snel door elkaar zijn gehusseld met bizarre geluidsband. Jammer. Door computer = A.i. gemonteerd? — hillie (@hiliemolenaar) March 22, 2026

Dat viel niet mee: het eerste deel van de documentaire over voetballer Cruijff. Een uitstekende voetballer, daar niet van, maar wat een dwaze, kritiekloze heldenverering, alsof we hier van doen hebben met een heus filosoof, ja zelfs met een “verlosser” die niets verkeerd kon doen pic.twitter.com/0alDnoIQ8J — Wim Berkelaar (@WimBerkelaar) March 22, 2026

Onrustige documentaire, ik moet steeds aan de geluidsknop, muziek te hard, het praten dan weer te zacht, ben er moe van. #cruijff — Jellie Das (@JellieDas97633) March 22, 2026

Indd, Cruijff onwaardig. Met zóveel materiaal en dan zo’n slappe montage… echt zonde. 🤨 https://t.co/xGWfpqeIXP — Chris Huygens (@Chrishuygens) March 22, 2026