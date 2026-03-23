Kijkers sabelen Cruijff-documentaire en masse neer: 'Dwaas, warrig, Cruijff-onwaardig'

De documentaireserie over Johan Cruijff die zondag is uitgekomen, wordt zeker niet door iedereen gewaardeerd. Veel kijkers zijn juist kritisch op de keuzes van Sam Blair, de producent die de serie regisseerde.
Tien jaar geleden overleed misschien wel de grootste voetballer die Nederland ooit heeft voortgebracht. Cruijff stond niet alleen bekend om zijn jaren als voetballer, maar werd later als trainer en als revolutie-aanzetter ook een fenomeen. In de docuserie CRUIJFF wordt er opnieuw een hommage gebracht aan het voetbalicoon. Zijn familie heeft ditmaal voor het eerst ook meegeholpen met het maken van de serie, waardoor interessante beelden en audio-opnamen zijn toegevoegd.
Heel positief zijn de eerste recensies echter niet. Op X wordt CRUIJFF zeer negatief omschreven, bijvoorbeeld door de manier waarop de productie aan elkaar is geplakt. Zo valt de term 'hak-op-de-tak', en noemt een andere twitteraar het 'Cruijff-onwaardig'. Ook valt er vaak te lezen dat de creativiteit van de makers de boventoon voert, terwijl de legende Cruijff op de tweede plek is gekomen.
Momenteel is er één aflevering van de docuserie uitgekomen, de andere drie worden de komende zondagen uitgezonden.