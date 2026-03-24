Patrick Kluivert sluit een terugkeer bij Ajax zeker niet uit. De man die Ajax in 1995 naar de Champions League-winst schoot, sprak bij Ziggo Sport over een mogelijke rol in Amsterdam. Hoewel hij veel contact heeft met Jordi Cruijff, is er van een officiële functie nog geen sprake.
De roep om echte clubiconen in de Johan Cruijff Arena wordt steeds groter. Kluivert is van mening dat oud-spelers een cruciale rol spelen in het bewaken van de clubcultuur. "Ik denk dat het essentieel is dat oud-spelers de filosofie van een club overbrengen aan spelers", aldus de 49-jarige Amsterdammer.
Volgens Kluivert hebben oud-spelers een streepje voor omdat zij precies weten hoe de club werkt. "Je hebt zelf op een hoog niveau gespeeld bij de club en als je die waarde weet over te brengen aan mensen die of net bij de club komen, of al een tijd bij de club zijn. Je bent een boegbeeld van de club en dat is hartstikke belangrijk. Ik denk dat dat wel een doorslaggevende factor kan zijn."
Natuurlijk kwam ook de band met Jordi Cruijff ter sprake. De twee zijn goede bekenden van elkaar, wat de geruchten over een samenwerking in Amsterdam direct aanwakkert. Toch blijft Kluivert eerlijk over de huidige stand van zaken: "Ik heb Jordi nog niet gesproken over een functie bij Ajax. Ik heb het heel vaak praat ik over voetbal met Jordi. We hebben het nog niet daarover gehad."
De intentie van de oud-spits is in ieder geval duidelijk. Op de vraag of hij een terugkeer ziet zitten, is hij kort maar krachtig: "Ik sta altijd voor open om mijn club te helpen."
Welke functie dan? Zijn palmares als coach/TD is nog niet zo geweldig. Sneijder wil de club ook zo graag helpen maar in beide gevallen zou ik niet weten waarmee. Al die oud spelers schatten zichzelf veel te hoog in. Ze hebben veel contacten....so what!!
