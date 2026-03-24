Kluivert solliciteert openlijk bij Ajax: 'Sta er altijd voor open om mijn club te helpen'

24 maart 2026, 11:19
Kluivert solliciteert openlijk bij Ajax: 'Sta er altijd voor open om mijn club te helpen'
3 reacties
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Patrick Kluivert sluit een terugkeer bij Ajax zeker niet uit. De man die Ajax in 1995 naar de Champions League-winst schoot, sprak bij Ziggo Sport over een mogelijke rol in Amsterdam. Hoewel hij veel contact heeft met Jordi Cruijff, is er van een officiële functie nog geen sprake.

De roep om echte clubiconen in de Johan Cruijff Arena wordt steeds groter. Kluivert is van mening dat oud-spelers een cruciale rol spelen in het bewaken van de clubcultuur. "Ik denk dat het essentieel is dat oud-spelers de filosofie van een club overbrengen aan spelers", aldus de 49-jarige Amsterdammer.

Volgens Kluivert hebben oud-spelers een streepje voor omdat zij precies weten hoe de club werkt. "Je hebt zelf op een hoog niveau gespeeld bij de club en als je die waarde weet over te brengen aan mensen die of net bij de club komen, of al een tijd bij de club zijn. Je bent een boegbeeld van de club en dat is hartstikke belangrijk. Ik denk dat dat wel een doorslaggevende factor kan zijn."

Contact met Jordi Cruijff

Natuurlijk kwam ook de band met Jordi Cruijff ter sprake. De twee zijn goede bekenden van elkaar, wat de geruchten over een samenwerking in Amsterdam direct aanwakkert. Toch blijft Kluivert eerlijk over de huidige stand van zaken: "Ik heb Jordi nog niet gesproken over een functie bij Ajax. Ik heb het heel vaak praat ik over voetbal met Jordi. We hebben het nog niet daarover gehad."

De intentie van de oud-spits is in ieder geval duidelijk. Op de vraag of hij een terugkeer ziet zitten, is hij kort maar krachtig: "Ik sta altijd voor open om mijn club te helpen."

dilima1966
3.384 Reacties
1.016 Dagen lid
16.820 Likes
dilima1966
Alsjeblieft sla Kluivert Alsjeblieft over we komen ner uit de sloot er niet weer in met Kluivert

Jagerman
94 Reacties
92 Dagen lid
124 Likes
Jagerman
Welke functie dan? Zijn palmares als coach/TD is nog niet zo geweldig. Sneijder wil de club ook zo graag helpen maar in beide gevallen zou ik niet weten waarmee. Al die oud spelers schatten zichzelf veel te hoog in. Ze hebben veel contacten....so what!!

CG
3.282 Reacties
973 Dagen lid
13.784 Likes
CG
Stel dat zowel Kluivert én Sneijder beiden komen dan maar eerst drie jaar bij de jeugd, lijkt een goed idee!!

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.384 Reacties
1.016 Dagen lid
16.820 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Alsjeblieft sla Kluivert Alsjeblieft over we komen ner uit de sloot er niet weer in met Kluivert

Jagerman
94 Reacties
92 Dagen lid
124 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Welke functie dan? Zijn palmares als coach/TD is nog niet zo geweldig. Sneijder wil de club ook zo graag helpen maar in beide gevallen zou ik niet weten waarmee. Al die oud spelers schatten zichzelf veel te hoog in. Ze hebben veel contacten....so what!!

CG
3.282 Reacties
973 Dagen lid
13.784 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Stel dat zowel Kluivert én Sneijder beiden komen dan maar eerst drie jaar bij de jeugd, lijkt een goed idee!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Patrick Kluivert

Patrick Kluivert
Functie: Coach
Leeftijd: 49 jaar (1 jul. 1976)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42

