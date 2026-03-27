LIVE EK-kwalificatie | Jong Oranje begint aan cruciale wedstrijd in en tegen Noorwegen

Jong Oranje kan zich in Stavanger geen nieuwe misstap veroorloven in de kwalificatiereeks voor het EK Onder-21, dat in 2027 in Albanië en Servië wordt georganiseerd.

De ploeg van Michael Reiziger speelde in september vorig jaar de eerste wedstrijd in de reeks thuis gelijk tegen Israël (2-2). Ook uit bij Bosnië-Herzegovina werd in oktober niet gewonnen (0-0). In november leverde het duel met Slovenië vervolgens de eerste driepunter op (2-0), maar vier dagen later volgde een nederlaag in de uitwedstrijd tegen Israël (3-1).

Door de resultaten staat Jong Oranje met vijf punten uit vier wedstrijden op de vierde plek in de kwalificatiepoule. De Noren staan met negen uit drie fier bovenaan.