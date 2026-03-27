LIVE EK-kwalificatie | Jong Oranje begint aan cruciale wedstrijd in en tegen Noorwegen

27 maart 2026, 17:55   Bijgewerkt: 18:00
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Jong Oranje moet vanavond winnen van de leeftijdgenoten uit Noorwegen om zicht te houden op een startbewijs voor het Europees Kampioenschap Onder-21 van 2027. Na vier gespeelde wedstrijden staat de ploeg van bondscoach Michael Reiziger op een teleurstellende vierde plaats in de kwalificatiepoule, die uit vijf landen bestaat. De Noren kwamen pas drie keer in actie, maar wonnen al hun wedstrijden en zijn met negen punten dan ook koploper. Wie pakt vanavond de punten? Om 18.00 uur wordt er afgetrapt in de Lyse Arena in Stavanger, in dit blog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Jong Noorwegen - Jong Oranje.

LIVE EK-kwalificatie: Jong Noorwegen - Jong Oranje

2m geleden

18:08

8' - Druk van Noorwegen

Noorwegen zet de defensie van Jong Oranje aardig onder druk, maar Schreuders, Goes en Van den Berg voetballen er goed onderuit.

6m geleden

18:05

4'- Geen penalty

Een snelle counter van de Noren, aanvaller Basi komt gevaarlijk de zestien binnen maar rechtsback Bogarde voorkomt onheil. Noorwegen wil een penalty en lijkt daar wellicht ook recht op te hebben gehad, maar de Schotse arbitrage wil er niets van weten.

7m geleden

18:03

3' - Zeefuik teruggefloten

Vrije trap voor de Noren, nadat de fysiek sterke Zeefuik iets te hard inkomt bij zijn tegenstander.

8m geleden

18:02

2' - Noorwegen met één Eredivisiespeler in de basis

Bij de Noren zien we één speler uit de Eredivisie terug in de basiself: Olivier Braude van sc Heerenveen.

10m geleden

18:00

AFTRAP!

Noorwegen heeft afgetrapt, we zijn onderweg!

14m geleden

17:57

Volksliederen

De volksliederen weerklinken inmiddels door het stadion in Stavanger, dat bepaald niet uitverkocht is.

38m geleden

17:32

Ouaissa over keuze tussen Oranje en Marokko

Sami Ouaissa, dit seizoen een van de uitblinkers bij Eredivisie-revelatie N.E.C., begint over een klein halfuurtje aan zijn derde wedstrijd voor Jong Oranje. De middenvelder zou als A-international echter ook nog voor Marokko kunnen kiezen, en sprak zich eerder deze week uit over zijn keuze.

NEC-uitblinker: 'Keuze tussen Nederland en Marokko totaal niet aan de orde'

NEC-uitblinker: 'Keuze tussen Nederland en Marokko totaal niet aan de orde'

Sami Ouaissa geldt bij N.E.C. als een van de smaakmakers en zit dan ook bij de selectie van Jong Oranje. Over een toekomstige keuze als A-international voor Nederland of Marokko wil hij zich nog niet uitspreken.

1u geleden

17:03

Opstelling Jong Oranje: Zeefuik debuteert

De opstelling van Jong Oranje is inmiddels bekend. Heracles Almelo-spits Lequincio Zeefuik, deze interlandperiode voor het eerst opgeroepen door Reiziger, heeft direct een basisplaats te pakken en staat dus voor zijn debuut.

Opstelling Jong Oranje: De Graaff; Bogarde, Goes, Van den Berg, Rots; Banzuzi, Zechiël, Schreuders; Ouaissa, Zeefuik, Poku.

2u geleden

16:35

Jong Oranje móét vanavond winnen

Jong Oranje kan zich in Stavanger geen nieuwe misstap veroorloven in de kwalificatiereeks voor het EK Onder-21, dat in 2027 in Albanië en Servië wordt georganiseerd.

De ploeg van Michael Reiziger speelde in september vorig jaar de eerste wedstrijd in de reeks thuis gelijk tegen Israël (2-2). Ook uit bij Bosnië-Herzegovina werd in oktober niet gewonnen (0-0). In november leverde het duel met Slovenië vervolgens de eerste driepunter op (2-0), maar vier dagen later volgde een nederlaag in de uitwedstrijd tegen Israël (3-1).

Door de resultaten staat Jong Oranje met vijf punten uit vier wedstrijden op de vierde plek in de kwalificatiepoule. De Noren staan met negen uit drie fier bovenaan. 

2u geleden

16:30

Welkom!

Goedemiddag en welkom in dit liveblog! Hier blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Jong Noorwegen - Jong Oranje!

