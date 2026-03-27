De deelname van Iran aan het komende wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten staat op losse schroeven. Het Iraanse ministerie van Sport heeft een officieel verbod ingesteld voor nationale teams om af te reizen naar landen die door het regime als vijandig worden beschouwd. Omdat de Verenigde Staten sinds eind februari militair actief zijn in Iran, valt het gastland van het WK momenteel onder deze definitie.

Volgens berichtgeving van de New York Post en Iraanse staatsmedia is de maatregel genomen omdat de veiligheid van de atleten in deze landen niet gegarandeerd kan worden. De spanningen in de regio liepen eind februari hoog op toen de Verenigde Staten en Israël een militaire operatie lanceerden, waarbij honderden luchtaanvallen op Iraanse doelen werden uitgevoerd.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks de politieke en militaire situatie ziet de FIFA vooralsnog geen reden om in te grijpen. Voorzitter Gianni Infantino liet eerder deze week weten dat de bond vasthoudt aan het oorspronkelijke speelschema. Een verzoek van de Iraanse voetbalbond om de groepswedstrijden te verplaatsen naar mede-organisator Mexico, is door de FIFA afgewezen. Iran is voor het toernooi ingedeeld in Groep G met België, Egypte en Nieuw-Zeeland en speelt de eerste twee groepswedstrijden in Los Angeles, gevolgd door een laatste groepsduel in Seattle.

De aanwezigheid van de Iraanse ploeg in de Verenigde Staten was eerder deze maand al onderwerp van discussie. De Amerikaanse president Donald Trump stelde halverwege de maand op zijn platform Truth Social dat een Iraanse deelname op Amerikaans grondgebied "ongepast" zou zijn. De FIFA hanteert strikte regels tegen politieke inmenging en eist dat nationale voetbalbonden onafhankelijk van hun overheid kunnen opereren.

Terwijl de politieke onzekerheid voortduurt, bereidt de nationale ploeg van Iran zich ogenschijnlijk normaal voor op het eindtoernooi. Bondscoach Amir Ghalenoei belegt momenteel met een 35-koppige selectie een trainingskamp in het Turkse Antalya. Daar werkte de ploeg vandaag een oefenwedstrijd af tegen Nigeria, die in een 1-2 nederlaag eindigde. Aanstaande dinsdag staat er voor de selectie nog een vriendschappelijk duel met Costa Rica op het programma.