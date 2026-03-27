Live voetbal 3

Iran komt met reisverbod naar VS voor sporters, WK op losse schroeven

27 maart 2026, 19:15
De Iraanse voetballers Mehdi Ghayedi, Omid Noorafkan en Saman Ghoddos
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

De deelname van Iran aan het komende wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten staat op losse schroeven. Het Iraanse ministerie van Sport heeft een officieel verbod ingesteld voor nationale teams om af te reizen naar landen die door het regime als vijandig worden beschouwd. Omdat de Verenigde Staten sinds eind februari militair actief zijn in Iran, valt het gastland van het WK momenteel onder deze definitie.

Volgens berichtgeving van de New York Post en Iraanse staatsmedia is de maatregel genomen omdat de veiligheid van de atleten in deze landen niet gegarandeerd kan worden. De spanningen in de regio liepen eind februari hoog op toen de Verenigde Staten en Israël een militaire operatie lanceerden, waarbij honderden luchtaanvallen op Iraanse doelen werden uitgevoerd.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks de politieke en militaire situatie ziet de FIFA vooralsnog geen reden om in te grijpen. Voorzitter Gianni Infantino liet eerder deze week weten dat de bond vasthoudt aan het oorspronkelijke speelschema. Een verzoek van de Iraanse voetbalbond om de groepswedstrijden te verplaatsen naar mede-organisator Mexico, is door de FIFA afgewezen. Iran is voor het toernooi ingedeeld in Groep G met België, Egypte en Nieuw-Zeeland en speelt de eerste twee groepswedstrijden in Los Angeles, gevolgd door een laatste groepsduel in Seattle.

De aanwezigheid van de Iraanse ploeg in de Verenigde Staten was eerder deze maand al onderwerp van discussie. De Amerikaanse president Donald Trump stelde halverwege de maand op zijn platform Truth Social dat een Iraanse deelname op Amerikaans grondgebied "ongepast" zou zijn. De FIFA hanteert strikte regels tegen politieke inmenging en eist dat nationale voetbalbonden onafhankelijk van hun overheid kunnen opereren.

Terwijl de politieke onzekerheid voortduurt, bereidt de nationale ploeg van Iran zich ogenschijnlijk normaal voor op het eindtoernooi. Bondscoach Amir Ghalenoei belegt momenteel met een 35-koppige selectie een trainingskamp in het Turkse Antalya. Daar werkte de ploeg vandaag een oefenwedstrijd af tegen Nigeria, die in een 1-2 nederlaag eindigde. Aanstaande dinsdag staat er voor de selectie nog een vriendschappelijk duel met Costa Rica op het programma.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws