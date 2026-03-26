Ron Jans zou graag Japanners uit de Eredivisie aan zijn selectie van FC Utrecht toevoegen, mocht geld geen rol spelen. Dat laat de oefenmeester van de Domstedelingen weten in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Jans krijgt van het AD de vraag welke spelers uit de competitie hij graag bij FC Utrecht zou zien als de financiële mogelijkheden onbeperkt waren: "Dan kies ik voor Sano van NEC en Ueda van Feyenoord en Watanabe van KAA Gent. Een eerbetoon aan Japan, waar ik zelf ook gevoetbald heb", zegt Jans.

Omdat Jans veel met Japan heeft, krijgt hij direct de vraag of hij ervoor open zou staan om ooit als bondscoach van Japan aan de slag te gaan: "Nee. Volgens mij gaat het na mijn pensioen niet kriebelen om toch weer wat te gaan doen, ook niet als bondscoach. Ik wil niet gebonden zijn", maakt Jans duidelijk.

De coach vervolgt: "Dit is een geweldig beroep en ik ben heel dankbaar voor het leven dat we hebben kunnen leiden. Ik voel me echt een gelukkig mens dat ik zo lang trainer heb mogen zijn, want dit vak past heel erg bij mij. Maar de tijd was altijd de baas over mij en dat gaat veranderen; daar kijk ik echt naar uit."