FC Groningen heeft het contract van reservedoelman formeel opgezegd, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Het is echter niet uitgesloten dat de gewaardeerde stand-in van eerste keeper Etienne Vaessen ook volgend seizoen in de Euroborg actief is.

Jurjus (32) staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij FC Groningen, dat de doelman na de pijnlijke degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie transfervrij overnam van De Graafschap. In zijn debuutjaar was Jurjus in eerste instantie tweede doelman achter Michael Verrips, maar knokte hij zich vanaf oktober in het elftal. Mede dankzij achttien clean sheets in 28 wedstrijden had hij een groot aandeel in het behalen van de tweede plaats - en daarmee promotie naar de Eredivisie.

Op het hoogste niveau moest Jurjus echter weer een stap terug doen. FC Groningen trok met Vaessen een nieuwe eerste doelman aan. In het seizoen 2024/25 kwam Jurjus dan ook niet verder dan twee bekerpotjes en evenzoveel wedstrijden in de competitie. Door een schorsing van Vaessen en later meerdere blessures, kwam Jurjus in het huidige seizoen al zeven keer in actie. Met uitstekende optredens in de gewonnen wedstrijden tegen sc Heerenveen (2-1) en Ajax (3-1) wist de doelman zich positief te onderscheiden.

FC Groningen meldt het aflopende contract van Jurjus formeel te hebben opgezegd, wat de club voor 1 april moet doen als er nog geen duidelijkheid over zijn toekomst is. Dat betekent echter niet dat een vertrek nu een feit is. "De formele opzegging van de verbintenis zorgt er voor dat er niet een automatische contractverlenging onder dezelfde voorwaarden volgt", legt FC Groningen uit. "Club en speler hebben met elkaar afgesproken de komende maanden met elkaar in gesprek te blijven."

De kans lijkt levensgroot aanwezig dat Vaessen, die gisteren (woensdag) met Suriname naast kwalificatie voor het WK greep, komende zomer een transfer gaat maken. Zowel het buitenland als een rol als tweede keeper bij een topclub zou interessant kunnen zijn voor de Brabander. Jurjus heeft dit seizoen laten zien dat hij de rol van eerste doelman ook op Eredivisie-niveau aan zou kunnen, en geldt bij een eventuele contractverlenging dus mogelijk als opvolger voor Vaessen. Met de Sloveen Lovro Stubljar (21) en Dirk Jan Baron (23) heeft FC Groningen momenteel nog twee jonge keepers onder contract staan. De verbintenis van laatstgenoemde is automatisch met een extra seizoen verlengd, zo meldt de club.