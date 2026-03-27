Live voetbal 3

FC Groningen zegt contract gewaardeerde doelman Jurjus formeel op

27 maart 2026, 18:30
Hidde Jurjus
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

FC Groningen heeft het contract van reservedoelman Hidde Jurjus formeel opgezegd, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Het is echter niet uitgesloten dat de gewaardeerde stand-in van eerste keeper Etienne Vaessen ook volgend seizoen in de Euroborg actief is.

Jurjus (32) staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij FC Groningen, dat de doelman na de pijnlijke degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie transfervrij overnam van De Graafschap. In zijn debuutjaar was Jurjus in eerste instantie tweede doelman achter Michael Verrips, maar knokte hij zich vanaf oktober in het elftal. Mede dankzij achttien clean sheets in 28 wedstrijden had hij een groot aandeel in het behalen van de tweede plaats - en daarmee promotie naar de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Op het hoogste niveau moest Jurjus echter weer een stap terug doen. FC Groningen trok met Vaessen een nieuwe eerste doelman aan. In het seizoen 2024/25 kwam Jurjus dan ook niet verder dan twee bekerpotjes en evenzoveel wedstrijden in de competitie. Door een schorsing van Vaessen en later meerdere blessures, kwam Jurjus in het huidige seizoen al zeven keer in actie. Met uitstekende optredens in de gewonnen wedstrijden tegen sc Heerenveen (2-1) en Ajax (3-1) wist de doelman zich positief te onderscheiden.

FC Groningen meldt het aflopende contract van Jurjus formeel te hebben opgezegd, wat de club voor 1 april moet doen als er nog geen duidelijkheid over zijn toekomst is. Dat betekent echter niet dat een vertrek nu een feit is. "De formele opzegging van de verbintenis zorgt er voor dat er niet een automatische contractverlenging onder dezelfde voorwaarden volgt", legt FC Groningen uit. "Club en speler hebben met elkaar afgesproken de komende maanden met elkaar in gesprek te blijven."

De kans lijkt levensgroot aanwezig dat Vaessen, die gisteren (woensdag) met Suriname naast kwalificatie voor het WK greep, komende zomer een transfer gaat maken. Zowel het buitenland als een rol als tweede keeper bij een topclub zou interessant kunnen zijn voor de Brabander. Jurjus heeft dit seizoen laten zien dat hij de rol van eerste doelman ook op Eredivisie-niveau aan zou kunnen, en geldt bij een eventuele contractverlenging dus mogelijk als opvolger voor Vaessen. Met de Sloveen Lovro Stubljar (21) en Dirk Jan Baron (23) heeft FC Groningen momenteel nog twee jonge keepers onder contract staan. De verbintenis van laatstgenoemde is automatisch met een extra seizoen verlengd, zo meldt de club.

➡️ Meer FC Groningen nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda van Feyenoord en Mika Godts en Davy Klaassen van Ajax

Uitgedund Feyenoord en Ajax: dit is dé combi Klassieker-XI

  • zo 22 maart, 08:25
  • 22 mrt. 08:25
  • 9
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 32 jaar (9 feb. 1994)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
7
0
2024/2025
Groningen
2
0
2023/2024
Groningen
28
0
2022/2023
De Graafschap
37
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Heerenveen
28
3
41
9
Sparta
28
-12
41
10
Groningen
28
3
38
11
Fortuna
28
-9
35
12
PEC
28
-15
33

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws