FC Groningen-'miskoop' Rui Mendes komt plotseling weer bovendrijven

25 maart 2026, 19:26
Rui Mendes en Tyrique Mercera bij de zijlijn met FC Groningen-trainer Dick Lukkien
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Hoewel zijn situatie lange tijd uitzichtloos was, komt Rui Mendes de laatste weken plotseling weer bovendrijven bij FC Groningen. Woensdag was de 26-jarige Portugees met twee treffers de matchwinner in een besloten oefenduel tegen sc Heerenveen.

FC Groningen nam Mendes in de winterstop van het seizoen 2023/24 voor enkele tonnen over van FC Emmen, waar hij in de voorgaande seizoenen prima had samengewerkt met trainer Dick Lukkien. In de tweede seizoenshelft slaagde de aanvaller er echter niet in om een basisplaats af te dwingen in de Euroborg, waardoor hij met slechts twee treffers en één assist een zeer bescheiden aandeel had in de promotie naar de Eredivisie, die op de slotdag werd afgedwongen.

Eenmaal terug op het hoogste niveau begon Mendes nog wel als basisspeler en was hij in de openingswedstrijd tegen NAC Breda (4-1 winst) zelfs goed voor een goal en een assist, maar daarna viel hij ver terug. Mendes verdween uit het elftal en kwam na de jaarwisseling niet verder dan één enkele invalbeurt, uit bij Go Ahead Eagles. Ook dit seizoen is zijn inbreng zeer beperkt; Lukkien deed tot begin deze maand slechts tweemaal kortstondig een beroep op de Portugees. Een winters vertrek leek een uitkomst, maar voor zover bekend meldde zich geen club in de Euroborg voor Mendes, die bij FC Groningen nog vastligt tot medio 2027.

Op 7 maart jongstleden, in het thuisduel met Ajax, mocht Mendes voor het eerst in maanden weer eens opdraven. Als vervanger van matchwinner Oskar Zawada, die bij het maken van zijn tweede goal van de middag een schouderblessure opliep die hem de rest van het seizoen kost, hielp hij in het laatste kwartier om de 3-1 voorsprong over de streep te trekken. Een week later bleef Mendes uit bij PEC Zwolle (1-1) weer 90 minuten op de bank, maar afgelopen weekend tegen AZ (3-0 winst) maakte hij vlak voor tijd voor de vierde keer dit seizoen zijn opwachting als invaller.

FC Groningen oefende woensdag in een lege Euroborg tegen Heerenveen. Zonder de uitgewaaierde internationals (waaronder spits Brynjólfur Willumsson) krijgt Mendes een basisplaats in de punt van de aanval, het vertrouwen van Lukkien betaalt hij terug door vlak voor rust eerst de 1-1 en vervolgens ook de 2-1 te maken. Een kwartier voor tijd gaat hij uiteindelijk naar de kant; FC Groningen wint de uitgeklede Derby van het Noorden uiteindelijk met 3-2. Voor Mendes lonkt zo ineens weer een rol in de strijd om het bereiken van de play-offs om Europees voetbal. Dat zullen weinigen enkele maanden geleden voorspeld hebben.

Rui Mendes

Rui Mendes
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 26 jaar (10 nov. 1999)
Positie: AM (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
4
0
2024/2025
Groningen
14
1
2023/2024
Emmen
15
2
2022/2023
Emmen
18
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Heerenveen
28
3
41
9
Sparta
28
-12
41
10
Groningen
28
3
38
11
Fortuna
28
-9
35
12
PEC
28
-15
33

Complete Stand

