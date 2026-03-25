Nederland neemt het vrijdagavond in eigen huis op tegen Noorwegen in een oefeninterland. Waar en hoe laat is het duel van Oranje te bekijken? FCUpdate zet het voor je op een rij.

Hoe laat begint Nederland - Noorwegen?

Het duel tussen Nederland en Noorwegen op vrijdag 27 maart gaat van start om 20.45 uur. De wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De Belg Lawrence Visser zal het duel in goede banen leiden.

Waar wordt Nederland - Noorwegen uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

De oefeninterland tussen Nederland en Noorwegen wordt uitgezonden door de NOS op NPO 3. Voorafgaand aan de wedstrijd verzorgt de publieke omroep ook een voorbeschouwing, die om 20.20 uur begint. De wedstrijd is daarnaast ook te volgen via een livestream op de website van de NOS.