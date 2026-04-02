heeft definitief aan het langste eind getrokken in de juridische strijd met zijn voormalige werkgever FSV Mainz 05. Het Duitse federale arbeidshof in Erfurt heeft donderdag het laatste beroep van de Bundesliga-club verworpen. De dertigjarige aanvaller slaat met een keihard statement op X terug richting zijn oude werkgever.

Mainz 05 ontsloeg de El Ghazi eind 2023 op staande voet vanwege pro-Palestijnse uitingen op sociale media, maar de rechter oordeelde in juli 2024 al dat dit ontslag ongeldig was omdat de berichten onder de vrijheid van meningsuiting vielen.

Nadat de club in november 2025 ook in hoger beroep bakzeil haalde bij het regionale arbeidshof van Rijnland-Palts, is nu ook de laatste juridische strohalm definitief weggenomen. Hierdoor is Mainz verplicht om het resterende loon over de periode van november 2023 tot juni 2024, een bedrag dat wordt geschat op 1,5 tot 1,7 miljoen euro, alsnog uit te betalen.

El Ghazi haalt hard uit

El Ghazi steekt de vreugde over zijn 'overwinning' niet onder stoelen of banken: "Ze hebben het weer geprobeerd en ze hebben weer gefaald", schrijft de ex-speler van onder meer PSV en Ajax in een statement op X. Hij noemt de pogingen van Mainz om de eerdere uitspraken aan te vechten 'belachelijk' en 'zielig'. "Vandaag hebben de Duitse rechtbanken het laatste beroep van Mainz verworpen, wat het eerdere vonnis bevestigt en ervoor zorgt dat gerechtigheid is geschied met mijn klinkende overwinning", aldus El Ghazi.

Miljoenen voor Gaza

De aanvaller heeft al een duidelijke bestemming in gedachten voor de miljoenen die hij nog tegoed heeft van zijn oude werkgever. "Het is tijd dat de misleide besluitnemers van FSV Mainz 05 ermee stoppen en de rest van mijn contract uitbetalen", vervolgt hij zijn betoog. " Er wachten me waardevolle doelen die de kinderen van Gaza steunen. Dat zal het managementteam van FSV Mainz 05 hopelijk wat troost bieden", besluit El Ghazi, die zijn bericht afsluit met de woorden "Free Palestine".

Inmiddels heeft de vleugelspeler zijn sportieve loopbaan buiten Europa voortgezet. Na een kortstondig avontuur bij Cardiff City en een periode zonder club, tekende hij in september vorig jaar een tweejarig contract bij Al-Sailiya SC. Voor die club is hij momenteel actief in de Qatar Stars League.