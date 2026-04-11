Groepsverkrachting van studente (20) na promotiefeest: drie voetballers voor de rechter

11 april 2026, 06:55
Jesus Christ Mawete
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Drie voetballers staan in Italië terecht voor de groepsverkrachting van een vrouw na het promotiefeest van de club AC Bra. Het slachtoffer is een twintigjarige studente uit Turijn, die na de vermeende verkrachting ook een zelfmoordpoging heeft gedaan.

AC Bra promoveerde vorig seizoen naar de Serie C, het derde niveau van Italië, en vierde het kampioenschap met een feest op 30 mei. Daar ontmoette de jonge vrouw een van de spelers. Ze volgde hem naar het appartement, waar hij samen met teamgenoten woonde. Toen ze het voorstel kreeg voor groepsseks, weigerde ze.

Desondanks werd zij, volgens het Openbaar Ministerie, gedwongen tot het ondergaan van ‘meerdere seksuele handelingen in groepsverband’. Video’s en foto’s van het misbruik zouden vervolgens zijn gedeeld in de teamchat. De studente heeft zich direct gewend tot het centrum voor slachtofferhulp van het Sant’Anna-ziekenhuis in Turijn en deed aangifte.

De drie spelers die terechtstaan zijn Fausto Perseu (24), momenteel spelend bij Giulianova, Alessio Rosa (23), nu actief bij Ligorna, en Jesus Christ Mawete (foto, 21), die later naar Livorno is vertrokken. Een van hen is bovendien aangeklaagd voor het maken en verspreiden van wraakporno. Wie dat is, wordt niet duidelijk. Livorno zou Mawete tot het einde van het seizoen uit de selectie willen zetten.

Donderdag vond een voorbereidende zitting plaats. De drie voetballers hebben gevraagd om te worden verhoord. Volgens hun advocaten ‘tonen de verzamelde bewijzen, inclusief eigen onderzoek, aan dat er absoluut geen sprake is van strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de drie jongens, terwijl er juist aanzienlijke inconsistenties in de beschuldigingen naar voren komen’.

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws