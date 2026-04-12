LIVE Eredivisie | Ueda kopt Feyenoord op voorsprong in Nijmegen

12 april 2026, 14:30   Bijgewerkt: 14:54
NEC - Feyenoord
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

N.E.C. en Feyenoord spelen vanmiddag in het Goffertstadion een mogelijk cruciale wedstrijd in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben die plek - die recht geeft op een rechtstreeks ticket voor de Champions League - nog altijd in handen, maar de voorsprong op de nummer drie uit Nijmegen is inmiddels geslonken tot één enkel punt. Houdt Feyenoord de tweede plaats vast, of gaat de stuntploeg van Dick Schreuder erop en erover? Om 14.30 uur gaat de bal rollen, mis niets en volg de kraker N.E.C. - Feyenoord in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: NEC - Feyenoord

11m geleden

15:23

45+3' - Rust

De eerste helft zit er op. NEC lijkt te groeien in de wedstrijd, maar je kan Feyenoord zeker nog niet uitvlakken gezien de grote kansen aan het eind van de tweede helft.

12m geleden

15:22

45+2' - Bizarre misser van Feyenoord (0-1)

Hadj-Moussa krijgt een hoge diepe bal en neemt goed aan. Hij krijgt de bal op goal, Crettaz redt, maar Van den Elshout kan van dichtbij nog een poging doen. De debutant schiet de bal huizenhoog over.

13m geleden

15:21

45' - Extra tijd eerste helft (0-1)

De extra tijd van de tweede helft bedraagt minimaal drie minuten.

14m geleden

15:20

45' - Opstootje (0-1)

Dat er druk op de wedstrijd staat is duidelijk. Nadat Sano iets te hard doorloopt op Lotomba wordt de verdediger van Feyenoord boos. Iedereen komt zich er mee bemoeien, maar Gözübüyük sust.

15m geleden

15:19

44' - Crettaz redt (0-1)

Als een duveltje uit een doosje is daar Hadj-Moussa, hij speelt twee man voorbij, komt naar binnen en schiet op goal. Hij krijgt hem niet ver genoeg de hoek in, dus kan de keeper van NEC makkelijk redden.

20m geleden

15:14

🟨 40' - Geel voor Feyenoord (0-1)

NEC breekt snel uit, Deijl stapt iets te snel in. Valente moet dit corrigeren door Lebreton met twee handen naar de grond te trekken, hij ontvangt hiervoor geel.

22m geleden

15:12

39' - Nog een grote kans NEC (0-1)

De thuisploeg wint de bal op het middenveld en steekt Ouaissa diep, hij vind Linssen die de bal net een meter links naast het doel schuift.

23m geleden

15:11

38' - Gözübüyük laat veel doorspelen (0-1)

Aan beide kanten worden veel overtredingen toegelaten, iets wat we van deze scheidsrechter niet echt gewend zijn.

23m geleden

15:10

36' - Grote kans NEC (0-1)

NEC wordt sterker. Ze vallen snel aan over rechts, de bal komt voor de voeten van Lebreton die kan schieten van vijf meter, maar het blok is er net op tijd.

26m geleden

15:08

33' - NEC weer gevaarlijk (0-1)

Linssen legt de bal perfect dood in de zestien en kan meegeven aan Chery. De aanvoerder van NEC schiet, maar het schot wordt geblokt.

28m geleden

15:06

32' - Kopbal NEC (0-1)

Na een korte onderbreking vanwege de botsing voetballen we weer. Deijl geeft een corner weg, deze belandt op het hoofd van Sandler. De verdediger kopt naast de goal.

31m geleden

15:03

28' - Botsing (0-1)

Linssen duwt Watanabe in een luchtduel tegen Lebreton aan. Beide spelers blijven aangeslagen liggen, Watanabe lijkt er het meeste last van te hebben.

33m geleden

15:00

26' - NEC is wakker (0-1)

Waar de thuisploeg wijfelend aan de wedstrijd begon, lijken ze door het doelpunt van de Rotterdammers wakker geschud. Linssen wil een mooie voorzet van Ouaissa binnenkoppen, maar Wellenreuther ligt in de weg. 

41m geleden

14:53

⚽ 19' - Feyenoord op voorsprong (0-1)

Een corner perfect op maat belandt op het hoofd van Ueda die hem geweldig in de kruising kopt. Een fraai doelpunt voor de Japanse spits, die zijn negende kopgoal van het seizoen scoort.

42m geleden

14:52

18' - Feyenoord dringt aan (0-0)

De bal gaat over links via Lotomba en Van Den Elshout, laatstgenoemde geeft de bal voor, hij wordt aangeraakt dus een corner.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Waardeloze wedstrijd.met alleen maar een klagende perzik

NEC - Feyenoord

N.E.C.
14:30
Feyenoord
Vandaag om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

