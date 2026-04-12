LIVE Eredivisie | Ueda kopt Feyenoord op voorsprong in Nijmegen

N.E.C. en Feyenoord spelen vanmiddag in het Goffertstadion een mogelijk cruciale wedstrijd in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben die plek - die recht geeft op een rechtstreeks ticket voor de Champions League - nog altijd in handen, maar de voorsprong op de nummer drie uit Nijmegen is inmiddels geslonken tot één enkel punt. Houdt Feyenoord de tweede plaats vast, of gaat de stuntploeg van Dick Schreuder erop en erover? Om 14.30 uur gaat de bal rollen, mis niets en volg de kraker N.E.C. - Feyenoord in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: NEC - Feyenoord Sorteer op: Laatste Oudste 45+3' - Rust De eerste helft zit er op. NEC lijkt te groeien in de wedstrijd, maar je kan Feyenoord zeker nog niet uitvlakken gezien de grote kansen aan het eind van de tweede helft. 45+2' - Bizarre misser van Feyenoord (0-1) Hadj-Moussa krijgt een hoge diepe bal en neemt goed aan. Hij krijgt de bal op goal, Crettaz redt, maar Van den Elshout kan van dichtbij nog een poging doen. De debutant schiet de bal huizenhoog over. 45' - Extra tijd eerste helft (0-1) De extra tijd van de tweede helft bedraagt minimaal drie minuten. 45' - Opstootje (0-1) Dat er druk op de wedstrijd staat is duidelijk. Nadat Sano iets te hard doorloopt op Lotomba wordt de verdediger van Feyenoord boos. Iedereen komt zich er mee bemoeien, maar Gözübüyük sust. 44' - Crettaz redt (0-1) Als een duveltje uit een doosje is daar Hadj-Moussa, hij speelt twee man voorbij, komt naar binnen en schiet op goal. Hij krijgt hem niet ver genoeg de hoek in, dus kan de keeper van NEC makkelijk redden. 🟨 40' - Geel voor Feyenoord (0-1) NEC breekt snel uit, Deijl stapt iets te snel in. Valente moet dit corrigeren door Lebreton met twee handen naar de grond te trekken, hij ontvangt hiervoor geel. 39' - Nog een grote kans NEC (0-1) De thuisploeg wint de bal op het middenveld en steekt Ouaissa diep, hij vind Linssen die de bal net een meter links naast het doel schuift. 38' - Gözübüyük laat veel doorspelen (0-1) Aan beide kanten worden veel overtredingen toegelaten, iets wat we van deze scheidsrechter niet echt gewend zijn. 36' - Grote kans NEC (0-1) NEC wordt sterker. Ze vallen snel aan over rechts, de bal komt voor de voeten van Lebreton die kan schieten van vijf meter, maar het blok is er net op tijd. 33' - NEC weer gevaarlijk (0-1) Linssen legt de bal perfect dood in de zestien en kan meegeven aan Chery. De aanvoerder van NEC schiet, maar het schot wordt geblokt. 32' - Kopbal NEC (0-1) Na een korte onderbreking vanwege de botsing voetballen we weer. Deijl geeft een corner weg, deze belandt op het hoofd van Sandler. De verdediger kopt naast de goal. 28' - Botsing (0-1) Linssen duwt Watanabe in een luchtduel tegen Lebreton aan. Beide spelers blijven aangeslagen liggen, Watanabe lijkt er het meeste last van te hebben. 26' - NEC is wakker (0-1) Waar de thuisploeg wijfelend aan de wedstrijd begon, lijken ze door het doelpunt van de Rotterdammers wakker geschud. Linssen wil een mooie voorzet van Ouaissa binnenkoppen, maar Wellenreuther ligt in de weg. ⚽ 19' - Feyenoord op voorsprong (0-1) BREAKING Een corner perfect op maat belandt op het hoofd van Ueda die hem geweldig in de kruising kopt. Een fraai doelpunt voor de Japanse spits, die zijn negende kopgoal van het seizoen scoort. 18' - Feyenoord dringt aan (0-0) De bal gaat over links via Lotomba en Van Den Elshout, laatstgenoemde geeft de bal voor, hij wordt aangeraakt dus een corner. Laad meer