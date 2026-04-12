Feyenoord laat zege in extremis glippen na late gelijkmaker NEC

Feyenoord heeft zondagmiddag opnieuw dure punten laten liggen in de strijd om plek twee. In Nijmegen leek de ploeg van Robin van Persie lange tijd op weg naar een nipte overwinning, maar diep in blessuretijd ging het alsnog mis: NEC knokte zich in extremis langszij.
De Rotterdammers begonnen overtuigend aan het duel en namen al vroeg het initiatief. Dat overwicht werd na negentien minuten beloond. Uit een perfect aangesneden corner van de zijkant torende Ayase Ueda boven alles en iedereen uit, waarna hij de bal snoeihard in de kruising kopte. Voor de Japanse spits betekende het alweer zijn negende kopdoelpunt van het seizoen.
Ook na de openingstreffer bleef Feyenoord even gevaarlijk. De bezoekers kregen meerdere mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden, maar lieten dat na. Ueda was opnieuw dreigend met het hoofd, terwijl Hadj-Moussa met een individuele actie voor gevaar zorgde. De grootste kans was vlak voor rust voor debutant Van den Elshout, die van dichtbij mocht aanleggen na een redding van doelman Crettaz, maar de bal onbegrijpelijk hoog over schoot.
Waar Feyenoord naliet afstand te nemen, groeide NEC langzaam in de wedstrijd. De thuisploeg werd na rust steeds brutaler en wist het de Rotterdammers bij vlagen lastig te maken. Önal en Ouaissa zorgden voor dreiging, terwijl ook Linssen dicht bij een treffer was. Doelman Timon Wellenreuther moest meerdere keren handelend optreden om Feyenoord op voorsprong te houden.
Een belangrijk en veelbesproken moment volgde kort na rust. Ueda leek doorgebroken en werd naar de grond gewerkt door Sandler, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf na inmenging van de VAR slechts een gele kaart. Tot grote woede van Van Persie en de Feyenoord-bank bleef een rode kaart uit, wat de frustratie bij de bezoekers zichtbaar vergrootte.
In de slotfase voerde NEC de druk verder op. Feyenoord werd steeds verder teruggedrongen en moest alle zeilen bijzetten om de voorsprong te verdedigen. Grote kansen volgden elkaar op voor de thuisploeg, maar telkens zat er nog een Feyenoords been tussen of stond Wellenreuther in de weg. Aan de andere kant kreeg Feyenoord via invaller Sliti nog een mogelijkheid om de wedstrijd definitief te beslissen, maar ook hij wist het net niet te vinden.
Het bleek uitstel van executie. In de absolute slotfase, diep in blessuretijd, viel alsnog de gelijkmaker. Önal bracht de bal in de zestien, Ouaissa verlengde knap met de borst en legde panklaar voor Danilo. De invaller, die eerder nog een grote kans had gemist, bleef ditmaal koel en schoot NEC naar 1-1.
Kort na de aftrap floot Gözübüyük voor het einde, waardoor Feyenoord opnieuw punten verspeelde. Het is voor de Rotterdammers inmiddels de derde competitiewedstrijd op rij zonder overwinning, waardoor de strijd om de tweede plaats weer volledig open ligt.
Feyenoord en NEC waren in de eerste helft gelijkwaardig. Begin tweede helft was Feyenoord beter, tweede gedeelte duidelijk NEC. Niet onterechte uitslag, maar voelt wel zuur. Ik, als Feyenoord-fan, kon wel leven met de gele kaart voor Sandler (met de uitleg) maar snapte het pas na de herhalingen. Dus kan me voorstellen dat je in het veld het anders ziet. Scheids was verre van slecht, ik houd wel van doorvoetballen.
Niet dat ik het leuk vind om te zeggen, maar wel eerlijk : Danilo, gewoon een goede prof. Niet denkend aan oude gehaalde persoonlijke successen, maar aan zijn huidige werkgever. Betekent niet dat het hem niets doet, maar hij moet zijn werk doen. Als hij had gemist zou hij daar door evt toekomstig geïnteresseerde clubs door kunnen worden afgerekend
Gemengde gevoelens over dit gelijkspel. Aan de ene kant was het, puur kijkend naar het spel, niet eens onverdiend. Maar aan de andere kant is Feyenoord hier gewoon zwaar benadeeld. Dan hoor je Marciano Vink zeggen dat de bal van Ueda niet controleerbaar was en dat het daarom slechts geel is… ja, gek hè, als er eerst gewoon een overtreding op je wordt gemaakt. Dat is natuurlijk gewoon rood. En laten we eerlijk zijn: dit is dezelfde Marciano Vink die voor de wedstrijd NEC als grote favoriet neerzet. Dan vraag je je toch af hoe objectief je nog bent. Misschien moeten we eens stoppen met de vader van een Ajax speler bij wedstrijden van Feyenoord neer te zetten, want enige vorm van neutraliteit lijkt ver te zoeken. Desalniettemin heeft Feyenoord het ook gewoon zelf laten liggen. Je moet ‘m afmaken. Danilo met een mooie goal, Ueda ook sterk, maar uiteindelijk laat je het liggen en dan hou je zo’n gevoel over.
