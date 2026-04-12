baalt van het puntenverlies van Feyenoord tegen NEC. Diep in de blessuretijd pakte NEC zondagmiddag een punt in De Goffert: 1-1. Volgens Wellenreuther hadden de Nijmegenaren aan het begin van de tweede helft eigenlijk een rode kaart verdiend.

“Dit komt heel hard aan”, zegt de aanvoerder over de late tegentreffer. “We hebben alles gegeven vandaag, zowel verdedigend als aanvallend. We hebben het moeilijk, met een nieuw elftal, maar we kunnen alleen maar ons best doen. Als we in een betere flow zaten, zouden we nu de drie punten hebben meegenomen. Maar op dit moment zit alles tegen.”

Kort na de pauze kam Philippe Sandler weg met een gele kaart nadat hij de doorgebroken Ayase Ueda vloerde. “Het lijkt me duidelijk, hij gaat niet voor de bal. Wie beslist hierover?”, vraagt de verbouwereerde keeper zich af. “Ik heb geen idee.” Op het veld was het Serdar Gözübüyük die de beslissingsbevoegdheid had.

"De scheidsrechter kende vandaag niet zijn beste wedstrijd, maar dat moeten we accepteren”, vervolgt Wellenreuther. Dat kan gebeuren, we zijn allemaal mensen. Maar dit had een rode kaart moeten zijn en dan is het een andere wedstrijd.”

'Ik moet er beter mee omgaan'

Het accepteren ging bij de Duitser niet van harte. Hij beklaagde zich en kreeg daarom een gele kaart. “Als je zo’n duidelijke fout ziet… Dan komt het eruit bij mij. Natuurlijk moet ik daar beter mee omgaan, maar het zijn emoties en die horen bij het voetbal.”

Hoewel Feyenoord de tweede plek in eigen hand houdt, is Wellenreuther niet tevreden. “We zijn hier gekomen om te winnen. De rest doet er niet toe. Het was bijna gelukt. Maar als we al onze resterende wedstrijden winnen, dan zijn we er.”

ESPN-analist Mario Been kijkt niet op van de emoties bij Wellenreuther. “De emoties lopen bij hem altijd heel hoog op. Hij is er enorm mee bezig, met die wedstrijd. Maar om nou steeds 40 of 50 meter te sprinten, als er maar ergens een akkefietje is… Ik denk dat hij daar gewoon beter weg van kan blijven. Je zag ook bij de bank van Feyenoord dat het gewoon een heel beladen wedstrijd was.”