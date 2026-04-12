Emoties lopen hoog op bij Wellenreuther: 'Niet de beste wedstrijd van Gözübüyük'

12 april 2026, 16:50
Timon Wellenreuther
1 reactie
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Timon Wellenreuther baalt van het puntenverlies van Feyenoord tegen NEC. Diep in de blessuretijd pakte NEC zondagmiddag een punt in De Goffert: 1-1. Volgens Wellenreuther hadden de Nijmegenaren aan het begin van de tweede helft eigenlijk een rode kaart verdiend.

“Dit komt heel hard aan”, zegt de aanvoerder over de late tegentreffer. “We hebben alles gegeven vandaag, zowel verdedigend als aanvallend. We hebben het moeilijk, met een nieuw elftal, maar we kunnen alleen maar ons best doen. Als we in een betere flow zaten, zouden we nu de drie punten hebben meegenomen. Maar op dit moment zit alles tegen.”

Kort na de pauze kam Philippe Sandler weg met een gele kaart nadat hij de doorgebroken Ayase Ueda vloerde. “Het lijkt me duidelijk, hij gaat niet voor de bal. Wie beslist hierover?”, vraagt de verbouwereerde keeper zich af. “Ik heb geen idee.” Op het veld was het Serdar Gözübüyük die de beslissingsbevoegdheid had.

"De scheidsrechter kende vandaag niet zijn beste wedstrijd, maar dat moeten we accepteren”, vervolgt Wellenreuther. Dat kan gebeuren, we zijn allemaal mensen. Maar dit had een rode kaart moeten zijn en dan is het een andere wedstrijd.”

'Ik moet er beter mee omgaan'

Het accepteren ging bij de Duitser niet van harte. Hij beklaagde zich en kreeg daarom een gele kaart. “Als je zo’n duidelijke fout ziet… Dan komt het eruit bij mij. Natuurlijk moet ik daar beter mee omgaan, maar het zijn emoties en die horen bij het voetbal.”

Hoewel Feyenoord de tweede plek in eigen hand houdt, is Wellenreuther niet tevreden. “We zijn hier gekomen om te winnen. De rest doet er niet toe. Het was bijna gelukt. Maar als we al onze resterende wedstrijden winnen, dan zijn we er.”

ESPN-analist Mario Been kijkt niet op van de emoties bij Wellenreuther. “De emoties lopen bij hem altijd heel hoog op. Hij is er enorm mee bezig, met die wedstrijd. Maar om nou steeds 40 of 50 meter te sprinten, als er maar ergens een akkefietje is… Ik denk dat hij daar gewoon beter weg van kan blijven. Je zag ook bij de bank van Feyenoord dat het gewoon een heel beladen wedstrijd was.”

1 reactie
Hasi
225 Reacties
690 Dagen lid
794 Likes
Hasi
26% zegt geel en niet rood OP dit Moment, wie zijn deze mensen

Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Hasi
225 Reacties
690 Dagen lid
794 Likes
Hasi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

26% zegt geel en niet rood OP dit Moment, wie zijn deze mensen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

NEC - Feyenoord

N.E.C.
1 - 1
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (3 dec. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
28
0
2024/2025
Feyenoord
29
0
2023/2024
Feyenoord
19
0
2022/2023
Feyenoord
9
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

