LIVE KNVB Beker | Toeleven naar finale AZ - NEC, fans komen aan bij De Kuip

Wie legt beslag op de KNVB Beker 2025/26: wordt het AZ of tóch N.E.C.? Vandaag krijgen we eindelijk het antwoord, als om 18.00 uur in De Kuip in Rotterdam de finale dan eindelijk gaat beginnen. Beide finalisten waren er de afgelopen seizoenen al dichtbij: AZ verloor vorig jaar na strafschoppen de eindstrijd van Go Ahead Eagles, terwijl N.E.C. een jaar eerder maar net werd verslagen door Feyenoord (1-0). In dit liveblog blijf je de hele dag op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de bekerfinale AZ - N.E.C.