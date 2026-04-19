LIVE KNVB Beker | Toeleven naar finale AZ - NEC, fans komen aan bij De Kuip

19 april 2026, 10:00   Bijgewerkt: 16:03
Wouter Goes (AZ) en Bryan Linssen (NEC) met op de achtergrond De Kuip en de KNVB Beker
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Wie legt beslag op de KNVB Beker 2025/26: wordt het AZ of tóch N.E.C.? Vandaag krijgen we eindelijk het antwoord, als om 18.00 uur in De Kuip in Rotterdam de finale dan eindelijk gaat beginnen. Beide finalisten waren er de afgelopen seizoenen al dichtbij: AZ verloor vorig jaar na strafschoppen de eindstrijd van Go Ahead Eagles, terwijl N.E.C. een jaar eerder maar net werd verslagen door Feyenoord (1-0). In dit liveblog blijf je de hele dag op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de bekerfinale AZ - N.E.C.

LIVE finale KNVB Beker: AZ - NEC

15:56

Lees hier meer over het verkeersongeluk

Verkeersongeluk tijdens uitzwaaien NEC-bussen: ernstige beelden gaan rond

Een ongeluk op de A15 tijdens het uitzwaaien van NEC-supportersbussen voorafgaand aan de bekerfinale tegen AZ. Beelden gedeeld door VoetbalUltras tonen de botsing. Onbekend hoe het met de inzittenden gaat.

15:44

Verkeersongeluk op de snelweg

Dat ziet er niet best uit...

14:55

De bussen van NEC in beeld

14:15

Er wordt vanavond nog een prijs uitgereikt

De Treffers wordt vanavond gekroond als eerste KNVB Beker Amateurwinnaar. In de pauze van de bekerfinale tussen AZ en NEC mogen de spelers van de amateurclub uit Groesbeek de Blauwe Dennenappel in ontvangst nemen, omdat zij als enige amateurs de achtste finale wisten te bereiken. Trainer Theo Janssen laat weten zin te hebben in de avond.

Theo Janssen snoeihard: 'Barcelona heeft het voetbal verneukt'

Theo Janssen uit kritiek op Barcelona en bespreekt de KNVB Beker. De Treffers worden gekroond als eerste amateurwinnaar. Janssen kijkt uit naar de finale tussen AZ en NEC in De Kuip.

14:13

File op de snelwegen

Het staat stil op de A15 vanwege alle bussen en auto's vanuit Nijmegen richting Rotterdam.

14:10

Dies Janse steunt broer

Dies Janse, dit seizoen door Ajax verhuurd aan FC Groningen, heeft vanavond een voorkeur. Hij is gespot in een NEC-shirt om zijn broer Rijk Janse, de derde keeper van NEC, te steunen.

14:04

NEC is gearriveerd

12:41

11:18

Rijzende ster bij AZ

Onze verslaggever Mingus Niesten keek tijdens AZ - Shakhtar Donetsk met extra aandacht naar Rion Ichihara, die in de slotweken van het seizoen zó veel indruk wil maken, dat WK-deelname met Japan in beeld komt. 

Voor Ichihara, de nieuwe groeibriljant van AZ, is niks onmogelijk

Voor AZ was het Europese avontuur donderdag eigenlijk al voorbij voordat de wedstrijd van start ging. Doorstoten in Europa lukte niet (2-2), maar Japanse verdediger Rion Ichihara was een lichtpunt.

10:25

Henry van der Vegt niet verrast door succes Dick Schreuder

Dick Schreuder kan de eerste grote prijs uit zijn trainerscarrière veroveren. Collega-trainer Henry van der Vegt kent hem goed en spreekt met FCUpdate over het succes van Schreuder.

Dick Schreuder gaat op voor hoofdprijs met NEC: 'Zijn ontwikkeling verbaast me niet'

Dick Schreuder kan zondag zijn eerste grote prijs winnen met NEC in de bekerfinale tegen AZ. Zijn voormalig assistent Henry van der Vegt, nu hoofdtrainer van PEC Zwolle, is niet verrast door Schreuder's succes en prijst zijn prestaties.

10:21

Başar Önal wordt vandaag in de gaten gehouden

We spraken deze week met NEC-ster Başar Önal, die tijdens de bekerfinale gevolgd zal worden door scouts van meerdere grote clubs. Hij vertelt wat die interesse met hem doet.

Is de beker pas het begin? Başar Önal mag dromen van toptransfer

NEC-speler Başar Önal trekt de aandacht van grote clubs zoals Fenerbahçe en Atlético Madrid. Met een sterk seizoen onder Dick Schreuder hoopt hij op een transfer en een debuut voor het Turkse nationale team.

10:12

AZ en NEC leven toe naar kraker

De spanning is groot. Op sociale media laten de clubs zich zondagochtend al flink gelden. 

10:10

Dit zijn de vermoedelijke opstellingen

We hebben de balans opgemaakt: op dit moment verwachten we deze namen aan de aftrap. 

Vermoedelijke opstellingen bekerfinale: AZ en NEC op oorlogssterkte in De Kuip

Cillessen of Crettaz? Owusu-Oduro of Zoet? Clasie in de basis? Is Kaplan op tijd hersteld? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van AZ en NEC in de finale van de KNVB Beker.

10:09

Nog acht uur te gaan

Over acht uur is het zover: de bekerfinale tussen AZ en NEC in De Kuip! 

