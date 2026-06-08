kan na anderhalf seizoen alweer vertrekken bij AC Milan, zo stelt de Italiaanse tak van Sky Sport. De Mexicaan wist nog niet echt te overtuigen in San Siro, maar kan een overstap maken binnen de Serie A. Gennaro Gattuso zou Giménez namelijk graag aan zijn selectie toevoegen bij Lazio.

Giménez vertrok begin 2025 na 2,5 jaar bij Feyenoord, dat ruim dertig miljoen euro voor hem ontving van AC Milan. De Mexicaanse spits wist nog amper te overtuigen in Italië: in 37 officiële duels voor de club scoorde hij zeven keer en gaf hij zes assists. Afgelopen winter gingen er dan ook al geruchten dat de linkspoot alweer zou vertrekken uit Milaan, maar dat kwam er destijds niet van.

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Deze zomer zou een nieuwe transfer er wel van kunnen komen voor Giménez. Lazio-trainer Gattuso zou de aanvaller namelijk graag aan zijn selectie willen toevoegen. Volgens Sky Sport is de 25-jarige spits de topkandidaat om naar het blauwe deel van Rome te komen. De Romeinen hebben nog geen bod uitgebracht op Giménez en er zijn ook nog geen gesprekken gaande.

Op dit moment bereidt Giménez zich voor op het WK, dat deels in Mexico wordt georganiseerd. Ondanks zijn mindere seizoen kon de voormalig Feyenoorder wel gewoon op een oproep rekenen. Dit seizoen kwam hij, mede door blessureleed, slechts achttien keer in actie voor Milan. Daarin scoorde hij slechts een keer, in het bekerduel met Lecce. Ook gaf hij drie keer een assist.