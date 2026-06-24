Ajax heeft meer duidelijkheid gegeven over de voorbereiding op het seizoen 2026/2027. De Amsterdammers werken in juli een reeks oefenduels af tegen tegenstanders uit Cyprus, Duitsland, Griekenland en Engeland. Daarmee krijgt de aanloop naar het nieuwe voetbaljaar steeds meer vorm.

Eerder was al bekend dat Ajax de oefencampagne opent met een wedstrijd tegen Panathinaikos. Inmiddels zijn ook de overige affiches bevestigd. De ploeg van trainer Míchel neemt het achtereenvolgens op tegen AEK Larnaca, VfL Bochum, Olympiakos en Burnley FC.

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Het eerste duel na Panathinaikos staat gepland voor vrijdag 10 juli. Dan treft Ajax het Cypriotische AEK Larnaca op het terrein van VV Hulshorst. De wedstrijd begint om 18.00 uur en maakt deel uit van het trainingskamp in Garderen, dat duurt tot en met 11 juli.

Besloten duels op de Toekomst

Na het trainingskamp keert Ajax terug naar Amsterdam voor twee oefenwedstrijden op sportcomplex de Toekomst. Op woensdag 15 juli is VfL Bochum de tegenstander. Drie dagen later volgt een ontmoeting met Olympiakos.

Beide wedstrijden worden achter gesloten deuren gespeeld. Supporters kunnen de duels wel live volgen via een uitzending, al maakt Ajax op een later moment bekend waar de wedstrijden precies te bekijken zijn.

Burnley naar de Johan Cruijff ArenA

De voorbereiding wordt op zondag 26 juli afgesloten met een oefenduel tegen Burnley FC. Die wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA en begint om 14.00 uur.

Ajax heeft laten weten dat meer informatie over de kaartverkoop voor het treffen met de Engelse club op een later moment via de officiële kanalen naar buiten wordt gebracht.

Oefenprogramma Ajax 2026/2027