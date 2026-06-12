Marino Pusic is niet langer de trainer van Al Jazira. De 54-jarige coach is per direct ontslagen en kreeg dat op een wel heel bijzondere manier te horen, zo meldt zijn zaakwaarnemer Rob Jansen.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp gaat Jansen deze week in op het plotselinge ontslag van Pusic bij Al Jazira. Het bericht van de clubleiding kwam namelijk onverwachts. "Ik kreeg vanochtend een telefoontje. Pusic is trainer bij Al Jazira en ik ben zijn manager. Zij hebben een fantastisch seizoen gedraaid met een normale selectie. Ze zijn vierde geëindigd en hebben de bekerfinale gehaald. Maar vanochtend kwam er een mail van de directie met het bericht dat Pusic ontslagen is", zegt Jansen over de opmerkelijke manier van communiceren van de club uit Abu Dhabi.

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"Dit is echt gebeurd. Iedereen zegt ook: daar zit geen kop en geen staart aan. Het is volkomen onbegrijpelijk." Pusic was pas één jaar actief bij Al Jazira. Eerder was hij hoofdtrainer van het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Met die club won de voormalig trainer van FC Twente vorig seizoen de beker, waarna in goed overleg werd besloten om afscheid van elkaar te nemen.

René van der Gijp kijkt er niet van op dat Pusic is ontslagen bij de club uit Abu Dhabi. "In die landen moet je daar niet raar van opkijken", stelt de analist van Vandaag Inside. Dat is Jansen met hem eens. "Nee joh, dat doen we ook niet. We weten ook dat dit daar kan gebeuren. Daar moet je verder helemaal niet boos om worden."