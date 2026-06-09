Keuken Kampioen Divisie start met krakers: NAC en Volendam direct aan de bak

De eerste speelronde van het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie gaat op vrijdag 7 augustus van start met direct een aantal in het oog springende affiches. Het gedegradeerde NAC Breda begint de jacht op een snelle terugkeer naar het hoogste niveau met een uitwedstrijd tegen TOP Oss. Tegelijkertijd komen ook onder meer FC Dordrecht, Vitesse en RKC Waalwijk in actie op de openingsavond.

Op de eerste vrijdagavond van het seizoen staan er om 20.00 uur in totaal vijf duels op het programma. Naast de ontmoeting tussen de ploeg van trainer Sjors Ultee en de formatie van Carl Hoefkens in Oss, ontvangt FC Dordrecht in het eigen stadion de beloften van Ajax. Vitesse neemt het in Arnhem op tegen RKC Waalwijk, terwijl FC Emmen de degens kruist met Roda JC. Heracles Almelo reist af voor een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.

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Een dag later is het de beurt aan FC Den Bosch en Almere City, die zaterdagmiddag om 16.30 uur tegenover elkaar staan in Stadion De Vliert. Het restant van de openingsspeelronde wordt op zondag 9 augustus afgewerkt. MVV Maastricht en Jong FC Utrecht bijten op die dag om 12.15 uur het spits af, waarna Helmond Sport en De Graafschap elkaar om 16.45 uur treffen.

De andere degradant, FC Volendam, sluit het eerste voetbalweekend af met een uitwedstrijd. De ploeg gaat op zondagavond om 20.00 uur op bezoek bij Jong PSV. Op datzelfde tijdstip rolt de bal ook bij het duel tussen Jong AZ en FC Eindhoven. Voor ploegen als NAC Breda en FC Volendam markeert dit weekend het begin van een cruciaal seizoen waarin herstel centraal staat na de recente degradatie.

Speelschema eerste speelronde Datum Tijd Wedstrijd Vrijdag 7 augustus 2026 20:00 uur FC Dordrecht - Jong Ajax Vrijdag 7 augustus 2026 20:00 uur FC Emmen - Roda JC Kerkrade Vrijdag 7 augustus 2026 20:00 uur TOP Oss - NAC Breda Vrijdag 7 augustus 2026 20:00 uur Vitesse -RKC Waalwijk Vrijdag 7 augustus 2026 20:00 uur VVV-Venlo - Heracles Almelo Zaterdag 8 augustus 2026 16:30 uur FC Den Bosch - Almere City FC Zondag 9 augustus 2026 12:15 uur MVV Maastricht - Jong FC Utrecht Zondag 9 augustus 2026 16:45 uur Helmond Sport - De Graafschap Maandag 10 augustus 2026 20:00 uur Jong PSV - FC Volendam Maandag 10 augustus 2026 20:00 uur Jong AZ - FC Eindhoven