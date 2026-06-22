LIVE WK 2026 | Argentinië stuit in tweede groepswedstrijd op Oostenrijk

Argentinië kende afgelopen week een perfecte start aan het WK. De regerend wereldkampioen was met 3-0 te sterk voor Algerije in de eerste groepswedstrijd, waardoor de Zuid-Amerikanen voorlopig aan kop gaat in Groep J. Lionel Messi was de grote man aan Argentijnse zijde met een hattrick.

Argentinië neemt het op tegen Oostenrijk, dat na een wedstrijd op de tweede plaats in de groep staat. De Europeanen hadden het lastig met WK-debutant Jordanië, maar een eigen doelpunt en een strafschop in blessuretijd zorgden ervoor dat de drie punten voor de ploeg van Ralf Rangnick waren: 3-1.