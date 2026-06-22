LIVE WK 2026 | Argentinië stuit in tweede groepswedstrijd op Oostenrijk

Argentinië speelt vanavond de tweede groepswedstrijd op het WK, waarin de regerend wereldkampioen stuit op Oostenrijk. Is Lionel Messi na zijn hattrick in het openingsduel met Algerije (3-0) opnieuw beslissend voor de Albicelesti, of geeft Oostenrijk de zege op Jordanië (3-1) een passend vervolg en zorgt het Alpenland voor een stunt? Om 19.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen in Dallas, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Argentinië - Oostenrijk.