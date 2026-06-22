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LIVE WK 2026 | Argentinië stuit in tweede groepswedstrijd op Oostenrijk

22 juni 2026, 17:30
Argentinië - Oostenrijk
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur

Argentinië speelt vanavond de tweede groepswedstrijd op het WK, waarin de regerend wereldkampioen stuit op Oostenrijk. Is Lionel Messi na zijn hattrick in het openingsduel met Algerije (3-0) opnieuw beslissend voor de Albicelesti, of geeft Oostenrijk de zege op Jordanië (3-1) een passend vervolg en zorgt het Alpenland voor een stunt? Om 19.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen in Dallas, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Argentinië - Oostenrijk.

LIVE WK 2026: Argentinië - Oostenrijk

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Nu

17:47

Opstelling Oostenrijk

Oostenrijk zal met drie andere namen aantreden ten opzichte van het duel met Jordanië. PSV-middenvelder Paul Wanner is een van de spelers die in de ploeg komt, wat ook geldt voor Kevin Danso en Michael Gregoritsch. Zij vervangen Philipp Lienhart, Phillipp Mwene en Sasa Kalajdzic.

A. Schlager; Laimer, Posch, Danso, Alaba; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch.

6m geleden

17:42

Opstelling Argentinië

Lionel Scaloni voert een wijziging door bij Argentinië na de zege op Algerije. Nahuel Molina komt in de ploeg voor Gonzalo Montiel. Dat betekent dat Lautaro Martinez opnieuw de voorkeur krijgt boven Julian Alvarez.

Martinez; Molina, Romero, Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Martinez.

16m geleden

17:32

Poll

17m geleden

17:31

Beide landen beginnen goed

Argentinië kende afgelopen week een perfecte start aan het WK. De regerend wereldkampioen was met 3-0 te sterk voor Algerije in de eerste groepswedstrijd, waardoor de Zuid-Amerikanen voorlopig aan kop gaat in Groep J. Lionel Messi was de grote man aan Argentijnse zijde met een hattrick.

Argentinië neemt het op tegen Oostenrijk, dat na een wedstrijd op de tweede plaats in de groep staat. De Europeanen hadden het lastig met WK-debutant Jordanië, maar een eigen doelpunt en een strafschop in blessuretijd zorgden ervoor dat de drie punten voor de ploeg van Ralf Rangnick waren: 3-1.

18m geleden

17:30

Welkom!

Goedemiddag en welkom in het liveblog voor de WK-wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk. Het duel in Dallas gaat om 19.00 uur van start.

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19:00
Vandaag om 19:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
1
3
3
2
Oostenrijk
1
2
3
3
Jordanië
1
-2
0
4
Algerije
1
-3
0

Complete Stand

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