MediaMarkt zet FC 26 in de spotlights tijdens WK-deals: de derde helft begint thuis

Het WK draait op volle toeren. Oranje komt in actie, verrassingen volgen elkaar in rap tempo op en iedere dag staat er wel weer een interessante wedstrijd op het programma. Toch zijn er ook genoeg momenten waarop voetbalfans even moeten wachten op de volgende aftrap.

Voor veel supporters begint dan de derde helft. Niet in de kantine of aan de bar, maar gewoon thuis op de bank.

MediaMarkt zet daarom tijdens de actie "Sorry, maar het is WK!" onder meer EA Sports FC 26 in de schijnwerpers. En dat is geen toeval. Want waar het WK overdag voor de nodige voetbalactie zorgt, biedt FC 26 de mogelijkheid om 's avonds zelf het veld op te stappen.

Voetbal stopt niet na het laatste fluitsignaal

Iedere voetbalfan kent het gevoel.

Je hebt een mooie WK-wedstrijd gekeken, de analyses gelezen en de hoogtepunten nog eens teruggekeken. Toch ben je nog niet helemaal klaar met voetbal.

Precies daar speelt EA Sports FC 26 op in.

De nieuwste editie van de populaire voetbalreeks bouwt verder op alles wat fans van de serie kennen. Van Ultimate Team tot Carrièremodus en van online wedstrijden tot het spelen met vrienden op de bank. FC 26 draait volledig om voetbal, op een moment dat voetbal voor veel fans al wekenlang het gesprek van de dag is.

Van WK-sfeer naar eigen succes

Wat FC 26 extra interessant maakt tijdens een WK-zomer, is dat het voetbalgevoel niet stopt zodra de televisie uitgaat.

Na een spectaculaire wedstrijd kun je direct zelf aan de slag. Een eigen club opbouwen in Ultimate Team, een carrière starten of simpelweg een paar wedstrijden spelen tegen vrienden die net zo fanatiek zijn als jij.

Voor veel supporters voelt dat als een logisch verlengstuk van een avond voetbal kijken.

Onderdeel van de WK-deals

MediaMarkt heeft FC 26 opgenomen in de lopende WK-campagne "Sorry, maar het is WK!".

Een campagne die volledig draait om producten die bijdragen aan de ultieme voetbalzomer. Denk aan televisies, streamingproducten , audio-oplossingen en games die perfect passen bij weken waarin voetbal centraal staat.

FC 26 sluit daar naadloos op aan.

Want tussen de wedstrijden door is er voor veel voetbalfans eigenlijk maar één conclusie mogelijk: de derde helft begint thuis.

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