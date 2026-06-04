Voor het eerst sinds 2014 staat een voetbalvrouw centraal in de Playboy. Nathalie den Dekker (36), de partner van Fortuna Sittard-keeper , gaat voor de WK-special van het magazine uit de kleren. Ook zijn meerdere oud-voetballers geïnterviewd en staat er een uitneembare poster van het speelschema van het WK voetbal in het blad.

Den Dekker werd gefotografeerd op Ibiza. Hoewel ze 'niet moeilijk doet over naakt zijn' vond ze de shoot 'natuurlijk wel spannend en ook best kwetsbaar'. Ze vond het belangrijk om te laten zien dat een vrouw bewust voor zo'n shoot kan kiezen. "Te vaak wordt gedacht dat een intelligente vrouw zoiets niet zou moeten doen, maar dat vind ik een vorm van bodyshaming. Uiteindelijk bepaalt iedere vrouw dat natuurlijk helemaal zelf."

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Ook haar omgeving was enthousiast, onder wie Marsman. "Ik had eigenlijk verwacht dat sommigen er misschien wat sceptisch op zouden reageren, maar dat was helemaal niet het geval. Mijn dochters van 3 en 6 begrijpen het nog niet echt, maar mijn man en mijn ouders zeiden meteen: ’Leuk, moet je doen!'", zegt ze tegen De Telegraaf.

Den Dekker is zelf 'niet enorm fan' van de term 'voetbalvrouw'. "Ik snap wel dat die wordt gebruikt. Zodra je het hoort, weet iedereen meteen waar het over gaat. Maar ik zie mezelf niet zo. Ik ben een vrouw met mijn eigen ambities, mijn eigen carrière en ook een moeder. Nick en zijn carrière zijn natuurlijk een belangrijk deel van ons leven en ik ben heel trots op mijn man. Maar ik heb ook gewoon mijn eigen pad."

© Playboy

De partner van Marsman houdt zich niet bezig met wat andere voetbalvrouwen eventueel van haar shoot vinden. "De voetbalwereld is er eentje waarin veel naar elkaar wordt gekeken, zowel positief als negatief. Ik hoop dat alle voetbalvrouwen elkaar vooral gunnen dat ze zo’n keuze kunnen maken, zonder elkaar af te vallen. Overigens heb ik nog steeds veel contact met de voetbalvrouwen uit de periode dat Nick bij Feyenoord speelde."

Den Dekker is onder meer gefotografeerd met een shirt van het Nederlands elftal, passend bij de WK-sferen. Haar man speelde nooit voor Oranje, maar maakte wel een EK mee met Jong Oranje. "Ze zochten vooral iemand met een link naar voetbal. Nick heeft zelf ook bij Inter Miami gespeeld, en het WK is dit jaar in Amerika. Dat maakt de connectie juist logisch. En we volgen het WK natuurlijk ook op de voet."

Den Dekker is model en voormalig Miss Nederland. Ze werd in 2020 uitgeroepen tot mooiste voetbalvrouw van Nederland. Een jaar later stapte ze in het huwelijksbootje met Nick Marsman. Den Dekker is ook werkzaam geweest als advocaat. Ze behaalde cum laude haar gymnasiumdiploma aan het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout om vervolgens Rechtsgeleerdheid te studeren in Utrecht. Daar studeerde ze af als Meester in de rechten in twee verschillende richtingen: notariaat en advocatuur.

In 2014 stond voor het laatst een voetbalvrouw in de Playboy: toen werkte Melisa Schaufeli, de partner van Andy van der Meijde, mee aan een naaktshoot. Behalve de fotoserie met Den Dekker bevat het blad deze maand ook interviews met Theo Janssen, scheidsrechter Danny Koevermans en assistent-bondscoach Cor Pot van Curaçao.