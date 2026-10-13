Jade Anna doet onthulling over breuk met Kenneth Taylor: 'Dat is waar het op neerkomt'

Jade Anna van Vliet (22) heeft uitgebreid verteld waarom haar relatie met (24) is stukgelopen. De influencer en de Oranje-international waren verloofd en bouwden samen een leven op in Rome, maar besloten enkele maanden na hun verloving ieder hun eigen weg te gaan. In het YouTube-programma Guncle van Robbert Rodenburg vertelt Van Vliet hoe ze tot die pijnlijke beslissing kwamen. Ook reageert ze op de geruchten over hun kinderwens.

Taylor en Van Vliet verloofden zich in mei van dit jaar, nadat de middenvelder enkele maanden eerder Ajax had verruild voor Lazio. Zijn vriendin verhuisde met hem mee naar Italië, maar hun relatie liep stuk. "Dat is natuurlijk niet een keuze die je op een blauwe maandag maakt. Het is een keuze waar je samen op komt. In ons geval heeft dat alles te maken met de toekomst en met onze beide carrières, die fantastisch gaan", vertelt ze aan Rodenburg.

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Sinds de bekendmaking van de breuk wordt volop gespeculeerd over wat er achter de schermen is gebeurd. Vooral de kinderwens van het voormalige stel wordt regelmatig als mogelijke oorzaak genoemd. Van Vliet stoort zich aan de verhalen die daarover verschijnen. "Online lees je van alles natuurlijk. Ik word vandaag weer wakker met het verhaal dat we uit elkaar zijn omdat hij kinderen wilde en ik niet. Ik kan me nog herinneren dat ik bij jou heb gezegd dat hij, als het aan hem ligt, een heel elftal wil en ik niet. Zo wordt er van alles geschreven."

"Het is gewoon een keuze die wij samen hebben gemaakt op basis van wat voor ons het beste is en wat ons beiden uiteindelijk gelukkiger maakt", maakt 's lands bekendste influencer duidelijk.

Jade Anna over Kenneth Taylor: 'Iemand loslaten van wie je houdt'

Rodenburg vraagt vervolgens of het erop neerkomt dat twee mensen nog altijd van elkaar houden, maar ontdekken dat hun toekomstplannen niet langer bij elkaar passen. Van Vliet bevestigt dat. "Ja, dat is wel waar het op neerkomt. Dat is heel moeilijk. Als je iemand loslaat van wie je houdt, breekt je hart in honderd stukjes, als het niet meer is. Het is zo cliché, maar houden van betekent ook loslaten als je iemand beter gunt. Dat is waar het op neerkomt."

© YouTube @jadeanna

Ook het vertrek uit Rome viel haar zwaar. Hoewel Van Vliet blij was haar familie en vrienden in Nederland weer dichtbij te hebben, betekende de verhuizing dat ze opnieuw alleen verder moest. "We hebben een fantastische tijd gehad in Rome. We hadden het geluk dat er altijd mensen over de vloer waren. Teruggaan was natuurlijk ook fijn, omdat ik wist dat ik in Nederland heel warm zou worden opgevangen. Misschien maakte dat het makkelijker, maar het was ook heel moeilijk. We woonden samen in Rome en samen in Nederland. Ik wist dat ik er nu weer alleen voor stond."

Jade Anna ontkent gerucht over kinderwens

Inmiddels heeft Van Vliet een woning gevonden in Amsterdam. De verhuizing beschouwt ze als een kans om zichzelf opnieuw te ontdekken. "Ik ben 22. Ik heb hopelijk de wereld nog aan mijn voeten liggen en ik wil die kansen ook pakken. Ik wil mezelf dat gunnen. Ik wil vaker ja zeggen tegen dingen en ontdekken waar ik echt blij en gelukkig van word."

De relatiebreuk noemt ze een nieuw begin. "Het is inderdaad een resetmoment. Ik deel mijn dagen nu weer voor mezelf in. Eerst hield je rekening met elkaar, zodat je lekker samen kon zijn. Nu denk ik: als ik morgen naar Londen wil vliegen, dan doe ik dat. En als ik ergens een maand mijn creativiteit kwijt wil, dan doe ik dat."

Dat betekent niet dat de gebeurtenissen haar inmiddels niets meer doen. Op de vraag of ze de breuk een plekje heeft kunnen geven, antwoordt Van Vliet: "Ja en nee. Het blijft gek en je had het anders gehoopt. Maar ik merk aan mezelf dat de rust wel weer terugkeert. Dat komt ook doordat ik het leven dat ik nu heb en de kant die het opgaat, fijn vind. Het is niet dat ik denk dat alles veel beter was geweest als we nog samen waren. Ik denk dat ik op deze manier ook goed verderga."

Opvallend genoeg benadrukt Van Vliet dat ze later wél graag kinderen wil. Wanneer Rodenburg haar vraagt hoe ze haar leven over tien jaar voor zich ziet, antwoordt ze: "Ik hoop dat ik een fijn huis heb, buiten de stad, waar ik mijn rust heb gevonden. Ik hoop op een gezinnetje, met kinderen." Lachend voegt ze eraan toe: "O nee, dat wilde ik toch helemaal niet? Nee, ik wil wel kinderen."