Amrabat: "Op de bank zat ik me af en toe te verbijten"

22:15 – Wat Sofyan Amrabat betreft was hij bij Feyenoord meteen voor de leeuwen gegooid. In plaats daarvan werd de van FC Utrecht overgekomen middenvelder rustig gebracht. Tot ongeduld van Amrabat, die inmiddels een sterke indruk maakt bij Feyenoord



"Ik ben af en toe ongeduldig. Het kan mij niet snel genoeg gaan", zegt Amrabat tegen Feyenoord TV. "Ze zeggen wel eens dat het te snel kan gaan, maar daar ben ik het niet me eens. Als je laat zien dat je goed genoeg bent, moet je spelen. In het begin heb ik weinig gespeeld, ik werd rustig gebracht. Als ik op de bank zat, liep ik me af en toe wel te verbijten."



Niet gek, want bij Utrecht speelde Amrambat alle duels. "Rond de veertig wedstrijden", geeft hij aan. "Maar ik moet me in mijn rol schikken. Het team is het belangrijkste. Je moet respect hebben voor het besluit van de trainer. Het is jammer voor mij, maar ik moet mijn mond houden en keihard werken. Toen ik mijn kans kreeg, heb ik die met beide handen aangegrepen en heb ik de laatste wedstrijden alles gespeeld."