Nieuwkoop en Van Beek voelen zich weer fit na rentree

17 oktober 2017 – Bart Nieuwkoop en Sven van Beek verloren dinsdag met Feyenoord ook de derde wedstrijd in de groepsfase van de Champions League, toch hadden beide verdedigers na afloop van het duel met Shaktar Donetsk (1-2) ook iets om positief over te zijn. Na lang blessureleed maakten ze allebei hun rentree in de basis bij de Rotterdammers.



Nieuwkoop, die tegen Shaktar zijn debuut in de Champions League maakte, had dit seizoen nog geen minuut in het eerste elftal van Feyenoord gespeeld nadat hij in de voorbereiding een hamstringblessure had opgelopen. Van Beek stond ruim een jaar aan de kant met een voetkwetsuur, al was hij drie weken geleden tegen Napoli al wel invaller.



"Ik heb mijn debuut gemaakt in de Champions League. Dat is een jongensdroom, maar de uitslag is teleurstellend. Dat maakt het dubbel", aldus Nieuwkoop bij Veronica. De rechtsback voelt zich weer helemaal fit. "Ik train alweer een paar weken volledig mee en heb vertrouwen in mijn benen. Als ik een sprint maak, dan denk ik nergens aan. Voor mijn gevoel ben ik weer honderd procent fit. Als het moet, kan ik er zondag weer staan", keek Nieuwkoop desgevraagd vooruit naar De Klassieker tegen Ajax van komend weekend.



Enkele weken geleden deden Van Beek en Nieuwkoop nog samen wedstrijdritme op bij de beloften. "We hebben samen gerevalideerd en wedstrijdritme opgedaan. Voor ons persoonlijk is het mooi dat we samen in de basis stonden", vulde Van Beek aan. Angst voor een nieuwe blessure had ook hij niet. "Als je in jezelf gelooft, dan komt het wel goed. Het was denk ik een prima wedstrijd."