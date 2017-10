Sneijder na bijna twee maanden terug in basiself van Nice

18:24 – Wesley Sneijder is na bijna twee maanden afwezigheid terug in de basiself van OGC Nice. De Fransen ontvangen donderdag in de Europa League Lazio in het eigen Stade de Nice. Stefan de Vrij krijgt rust bij Lazio en zit op de bank. De twee ploegen spelen om de koppositie in groep K, de poule waar Vitesse ook in zit.



Eind september had Sneijder zijn laatste basisplaats. Het waren tegelijkertijd zijn laatste minuten voor Nice. Een gebrek aan fitheid was daar debet aan. Tegen Lazio speelt de recordinternational van Oranje achter spits Mario Balotelli. Het is voor Sneijder tevens zijn Europa League-debuut voor Nice. Allassane Plea, in de poulefase van het toernooi al goed voor vier doelpunten, zit op de bank.



Naast De Vrij krijgt onder andere Lazio-spits Ciro Immobile ook rust. Nani, gehuurd van Valencia, staat wel in de basis van de Romeinen. Nice en Lazio trappen om 19.00 uur af.



Opstellingen

Nice: Cardinale; Marlon, Dante, Le Marchand, Jallet; Mendy, Walter; Lees-Melou, Sneijder, Burner; Balotelli

Lazio: Strakosha; Bastos, Felipe, Radu; Patric, Murgia, Di Gennaro, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Nani