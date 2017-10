Giroud zei voor beauty al tegen Wenger dat hij zou scoren

8:04 – Olivier Giroud liet donderdagavond weer eens zien dat hij een patent heeft op het maken van schitterende goals. De Franse spits van Arsenal kroonde zich met een fantastische omhaal uit de draai tot machwinner in het met 0-1 gewonnen duel met Rode Ster Belgrado in de Europa League.



Arsenal had het lastig in Servië, maar nadat Milan Rodic namens de thuisploeg een rode kaart had gekregen, werd het nog 0-1. Na een flitsende aanval toverde Giroud een geniaal kunststukje uit zijn hoge hoed. "Hij kwam op een gegeven moment al naar de zijkant om te zeggen dat hij ging scoren", zegt manager Arsene Wenger na afloop van het duel in Belgrado tegen Sky Sports. "Ik weet ook niet wat het is met Giroud. Volgens mij blijft hij er altijd in geloven op de lastige momenten en scoort hij daarom ook regelmatig terwijl je dat niet op die momenten verwacht."



Arsenal herpakte zich met de winst in Servië van de 2-1 nederlaag bij Watford. Terwijl Arsenal met dertien punten uit acht duels zesde staat in de Premier League, is het nog zonder puntenschade in de Europa League. "We hebben weer een geweldige spirit laten zien. We hebben echt samen gevochten. Zij hebben het verdedigend ook goed gedaan, maar het doelpunt was een gevolg van wat wij wilden. We hebben het geforceerd", aldus Wenger, die komende zondag met Arsenal op bezoek gaat bij Everton.



Het doelpunt van Giroud: