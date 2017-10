Roda JC-icoon Hendriks (80) overleden aan hersenbloeding

14:21 – Arnold 'Nol' Hendriks is overleden. Roda JC meldt dat hun clubicoon zaterdagochtend op tachtigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding is overleden. Hendriks werd eerder deze week al in het ziekenhuis opgenomen.



Roda JC neemt met grote verslagenheid kennis van het overlijden van hun erelid. Vanaf de begin jaren tachtig was hij betrokken bij de Limburgse club. Hendriks maakte naam als suikeroom van Roda door de komst van vele spelers te financieren. De clubcoryfee zat ook in het bestuur waar hij als lid technische zaken de scouting van spelers voor zijn rekening nam. In een latere periode benoemde Roda hem tot lid van de raad van commissarissen en erelid. Tevens was Hendriks de drijvende kracht achter de komst van het Parkstad Limburg Stadion in 2000.



De laatste jaren bleef Roda regelmatig financiële steun ontvangen. Hij stelde zich tot aan zijn overlijden op als klankbord voor de directie en de rvc. "Roda JC dankt Arnold Hendriks voor alles wat hij voor onze club gedaan heeft, hetgeen niet in woorden is uit te drukken, en wenst familie en vrienden heel veel sterkte de komende tijd", schrijft Roda.