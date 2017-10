Bayern speelt matig, maar wint wel van tiental HSV

20:24 – In de Bundesliga is Bayern München op gelijke hoogte gekomen met Borussia Dortmund. Met Arjen Robben in de basis overtuigde de regerend kampioen allerminst, maar tegen tien man van Hamburger SV bleek een doelpunt van Corentin Tolisso genoeg voor een 0-1 zege.



Bij Hamburger SV stond Rick van Drongelen voor het eerst sinds zijn blessure weer aan de aftrap. De linksback zag na iets meer dan een halfuur al zijn ploeggenoot Gideon Jung met rood de kleedkamer opzoeken, na een stevige overtreding op Kingsley Coman. Die Rothosen hadden tot dat moment de wedstrijd prima onder controle en Bayern had alle moeite om de defensie open te breken.



Dat veranderde na de rode kaart niet gelijk, maar er ontstonden wel kleine scheurtjes. Kort na de rust werd een van de scheurtjes opengereten. Een voorzet van David Alaba werd heel slecht verdedigd, waarna Thomas Müller de bal doorschoof richting de vrijstaande Corentin Tolisso. Hij kon haast niet meer missen en zette Bayern zo op 0-1.



Toch bleef HSV verdedigend goed overeind. Het grootste gevaar van Bayern kwam dan ook steeds uit een standaardsituatie. Eerst raakte Thiago Alcántara met een heerlijke uithaal de paal en Tolisso kopte in de slotfase ook nog tegen het houtwerk.