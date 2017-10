Blunderende Lovren leidt verlies Liverpool bij Spurs in

18:54 – Zoals vaker hebben verdedigende fouten Liverpool de kop gekost in een Premier League-wedstrijd. De dolende ploeg van Jürgen Klopp ging zondag met 4-1 onderuit bij Tottenham Hotspur en dat was met name te danken aan de merkwaardige capriolen van Dejan Lovren.



Aanvallend is het meestal prima wat Liverpool laat zien, maar achterin schort er doorgaans het nodige aan. Mede daardoor staat Klopp inmiddels behoorlijk onder druk in Engeland en zijn team heeft de coach zondag geen goede dienst bewezen. Tegen Tottenham keek Liverpool al bij rust tegen een 3-1 achterstand aan, waardoor het kalf al snel verdronken was voor The Reds.



Dat was met name te wijten aan het optreden van Dejan Lovren. De verdediger greep in de vierde minuut totaal niet in en gunde Harry Kane een vrije doortocht, waar de spits van The Spurs uiteraard wel raad mee wist. In de twaalfde minuut was Lovren ook de oorzaak van de 2-0. De centrumverdediger zat compleet mis bij een hoge bal en wederom was Kane er met de bal vandoor. Omdat de topspits de bal perfect afspeelde op Heung-Min Son, stond er al snel een 2-0 stand op het scorebord. Klopp besloot de verdediger al na een halfuur te wisselen. Het stond toen overigens 2-1, omdat Mohamed Salah na 24 minuten de aansluitingstreffer had gemaakt.



Op slag van rust werd het gat echter weer twee, toen Dele Alli de bal met een volley in de hoek deponeerde. Na rust bepaalde Kane de eindstand op 4-1. Liverpool kreeg nog genoeg kansen om vaker te scoren, maar Hugo Lloris was op dreef tussen de Tottenham-palen. The Spurs komen nu op gelijke hoogte met Manchester United, terwijl Liverpool op de negende plaats blijft hangen.